母性あふれるおばあちゃん犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「母性と優しさが溢れてる…」「可愛すぎる光景」「微笑ましいです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『赤ちゃんのやることが危なっかしい』と心配をする17歳のおばあちゃん犬→まるで孫のような光景】

子守りをする老犬

YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」では、柴犬『あい』ちゃんの平和な暮らしが紹介されています。あいちゃんは、17歳のおばあちゃん犬。この日は赤ちゃんと一緒の部屋にいたそうです。

赤ちゃんはあいちゃんのことが気になるようで、そばへ行くと興味津々。恐る恐る手を伸ばし、触ろうとすることもあるそうです。

そんな赤ちゃんに対して、あいちゃんはいつも優しく接しています。小さな手で触れられても、穏やかな表情で受け止めるあいちゃん。

長い年月を生きてきたおばあちゃん犬が、赤ちゃんを見守る姿はとても微笑ましいものです。まるで大好きな家族の一員を、そっと受け入れているかのような優しさが伝わってきます。

母性あふれる見守り

赤ちゃんの家には、もう1匹のお姉ちゃん犬もいます。サモエドの女の子、アイスちゃんです。2匹の優しいお姉ちゃん犬に囲まれて、赤ちゃんも嬉しそう。

そんな中、あいちゃんは赤ちゃんのそばを離れません。赤ちゃんが何かをしようとすると、すぐ近くまで寄り添い、心配そうに様子を見つめています。まるで「危ないことしないかな？」と気にかけているような姿です。

投稿主さんは、「悪さしないように見張ってる感じもする」と一言。赤ちゃんの不思議な行動が事故に繋がるかもしれない、なんて危惧しているのかも…。

後輩指導に大忙し！？

実はあいちゃんにとって、アイスちゃんも犬生の後輩。ときには、お姉ちゃんとして指導することもあるそうです。

そんなあいちゃんですが、赤ちゃんが包み紙で遊び始めると、今度はそちらが気になり、またそばへ。「何をしているの？」と見守ります。

家族みんなを気にかけるあいちゃんは、今日も大忙し。距離感が近くなることもありますが、赤ちゃんもアイスちゃんも大切にしたい気持ちが伝わります。

17歳になっても変わらない母性と優しさに、胸が熱くなりますね。

この投稿には「みんな可愛くて和みます」「癒しの空間ですね」「本当にいいお姉さんだね」などの温かなコメントが寄せられています。

あいちゃんとご家族の穏やかな日常は、YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。