真夜中に田舎道をお散歩していたら、ワンコが何かを見て立ち止まって…？今にもバトルが始まりそうな光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で87万6000回再生を突破。「すごいシチュエーション」「笑っちゃった」といった声が寄せられています。

【動画：真夜中、田舎道で犬の散歩をしたら→なぜか立ち止まったので『視線の先』を見てみると…衝撃の光景】

ワンコがお散歩中に立ち止まって…

TikTokアカウント「2013luciano0905」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「ムッチョリーニ」くんが真夜中のお散歩を楽しんでいた時の出来事です。田舎道をトコトコ歩いていたら、不意にムッチョリーニくんが立ち止まって前方をじーっと見つめたそう。

一体どうしたんだろう、と視線の先を見てみたら…？なんと道の先に野生の鹿が6頭もいて、「おうおう、やんのか？」「それ以上近づいたら容赦しねえぞ？」とばかりにこちらを見ていたとか！

ヤンキー漫画のような光景

さらに鹿は威嚇するように、「キューンッ」と甲高い鳴き声まで上げたそう。今にも喧嘩が始まりそうな光景は、まるでヤンキー漫画の抗争シーンを見ているかのよう…！

しかも小型犬1匹VS鹿6頭では圧倒的に不利なので、なんだかハラハラしてしまいます。ムッチョリーニくんもさすがに勝てる気がしなかったのか、「どうしたらいい？」と振り向いて飼い主さんに助けを求めていたそうですよ。

この投稿には「マンガみたい」「クローズ、動物ver.」「負けられない戦いがここにはある！」「飼い主さん加勢する気ゼロｗ」「これが有名な奈良リベンジャーズ最大の抗争のきっかけか…」といったコメントが寄せられています。

また「56歳戌年行きます」「ウチの１７歳ダックス行くまで負けんじゃねぇぞ！」「うちの亀2匹向かわせます！」というように加勢しようとする人も続出することとなりました。

キツネに戦いを挑んだことも！？

ムッチョリーニくんと飼い主さんは自然豊かな北海道で暮らしているため、お散歩中にキツネに遭遇したこともあるそうです。

キツネは小型犬と同じくらいのサイズなうえに1匹で行動していたため、「こいつには負けられない！」とばかりに必死に吠えていたというムッチョリーニくん。飼い主さんが止めても言うことを聞かずに戦いを挑もうとするので、最終的には「帰ろう！」と無理やり回収したそうです。

これからもムッチョリーニくんには野生動物との交流（？）を楽しみながら、田舎暮らしを満喫してほしいですね。

ムッチョリーニくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「2013luciano0905」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「2013luciano0905」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。