カルディの絶品スイーツを紹介します。トレンドフードに詳しいESSEonlineライター・高梨リンカさんは「カルディはスイーツのバリエーションが豊富」と語ります。おやつやごほうびにおすすめのカルディのスイーツを4つ教えてもらいました。

1：桃がおすすめ「凍らせて食べるアイス」

カルディの「凍らせて食べるアイス」はとにかく種類が豊富。メロンにミカン、スイカ、パイン、白桃…、どれもおいしそうなラインナップ！ 変わり種では、梅や青梅、ショウガ味もあります。

【写真】レモン×和菓子の意外な組み合わせがおいしい！

さまざま種類があるなかで、私のおすすめは白桃です。とにかくジューシーで本物の桃を食べているみたい。濃厚な甘さと果実感に、アイスということを忘れてしまうほど。

いくつかの種類を凍らせて、炭酸水に入れてアイスフルーツポンチにするなど、アレンジするのもよいですね。

何種類か冷凍庫にストックして、その日の気分で食べるのもおすすめですよ！

・凍らせて食べるアイス 170円

2：上品な酸味がおいしい「レモン大福」

意外と和菓子にも合うレモン味。カルディにはさまざまなレモンスイーツがありますが、なかでもおすすめなのが「レモン大福」です。

かためでもっちりとした大福の中に、レモンあんがたっぷり入っています。

このレモンあんがおいしいんです。レモンピールの粒感があって、生レモン特有の苦みも感じられます。

あんの甘さとレモンの爽やかさが絶妙で、上品にレモンを味わえます。

ケーキやクッキーで感じるレモンとはまた違う、まったりとした酸味はゆっくり過ごすおやつタイムにぴったりです。

3：素朴な味でぱくぱくいける「米粉とココナッツミルクのサクサクロールクッキー」

カルディといえば異国風のフード商品。ココナッツ好きとしては、ココナッツスイーツが見逃せません。

「米粉とココナッツミルクのサクサクロールクッキー」は、シンプルにココナッツが味わえる素朴なスイーツ。袋をあけて広がるココナッツの香りがいいんです。

サクサク食感ですが、かんでいるともっちり食感が生まれるのは米粉が使われているからでしょうか。

ココナッツミルクの素朴な甘さを楽しめるので、口の中が甘くなりすぎることもなく、ぱくぱく食べ進めてしまいます。

・米粉とココナッツミルクのサクサクロールクッキー 375円

4：濃厚チョコにミントの爽快感「チョコミントドリンク」

カルディの「チョコミントドリンク」はミント強めのさわやか味。見た目も香りもチョコが強いのですが、飲んでみるとチョコレート味のなかにしっかりミントが効いています。

チョコミントアイスにあるような「ミントアイスにチョコレート」ではなく、「チョコレートドリンクにミントをプラス」というようなイメージです。

見た目はこってりチョコレートですが、ミントのおかげでごくごく飲めてしまいます。香りがチョコなので、チョコミントにありがちな「歯みがき粉っぽさ」は感じません。

ミントが喉の奥でスッと効いていくので、ミント好きにおすすめです。バニラアイスにかけて、「なんちゃってチョコミントアイス」にするのもアリですよ。

・チョコミントドリンク 170円

カルディのスイーツはバラエティ豊かですが、私のイチオシは「凍らせて食べるアイス（白桃）」です。おいしいおやつタイムに！