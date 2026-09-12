元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１２日、毎日放送「せやねん！」に出演。大人気キャラクター「ちいかわ」を巡る〝暴言〟でスタジオを震撼させた。

この日の番組ではくら寿司が「ちいかわ」とのコラボを中止したニュースを紹介。それに先立って、「ちいかわ」の画像をモニターに掲示し、進行役の山崎香佳アナが「元々の始まりは何かご存じですか？」と質問した。

「ちいかわ」を知らなかった様子の橋下氏は「始まりって、このキャラクターがってこと？ （モチーフの）動物が何か？っていうことではなくて？」とボソリとつぶやき、モニターの画像を指さしながら「これ、何なんですか？ 何なんですか、これ？」と怪訝な表情を見せた。

山崎アナが「〝小さくてかわいい〟キャラクターで、動物が何か？っていうのは言われていないんです」と返すと、橋下氏は「犬猫じゃないの？ なぁん？ 何？」と不審物を見るような目線を送り、隣の席の山中真解説委員に「これ、かわいいの？ かわいいの？これ」と尋問。

慌てた山崎アナから「橋下さん、かわいいです！」とたしなめられたが、橋下氏は「そう押し付けられても、ねえ…」と苦笑いを浮かべるばかりだった。

山中氏が「橋下さん、ファンがいっぱいいますから。もう…マズいですよ、今」と神妙な口ぶりで諭すと、橋本氏は事の重大さに気づいたのか、「かわいい！かわいい！かわいい！ 今、かわいく見えた！」と必死にアピールしていた。