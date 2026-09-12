西畑大吾×福本莉子『時給三〇〇円の死神』繊細な映像美と心情描写に詰まった酒井麻衣監督のこだわりとは？
西畑大吾（なにわ男子）と福本莉子がダブル主演する映画『時給三〇〇円の死神』より、本作の制作秘話、そして原作者である藤まるの映画へのコメントが到着した。
【写真】原作者・藤まるが「オリジナルの演出も素晴らしい」と酒井麻衣監督を絶賛！ 監督のこだわりが詰まった場面写真
作家・藤まるの同名小説を実写映画化した本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな“死者”たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが“死神”の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
本作の企画を立ち上げた企画プロデューサー・種田義彦が映画化にあたり大切にしたのは、「どんなにつらくても、人は前を向いて生きていける」という想い。過去の後悔や痛みを抱えながらも、“今をどう生きるのか”を問いかける作品にしたい。そんな想いを託す相手としてオファーを受けたのが、『劇場版 美しい彼～eternal～』（23）、『ストロベリームーン 余命半年の恋』（25）などで、繊細な映像美と心情描写に定評のある酒井麻衣監督だった。
実際に酒井監督は、“死神”や“ロスタイム”というファンタジックな設定を、どこか現実と地続きに感じられる世界として描くことを映画化にあたり目指した。撮影ではほぼ全編にわたりステディカムを使用。一見止まっているようでいて、実は呼吸するようにわずかに動き続ける映像が、登場人物たちの感情の流れに静かに寄り添っている。
なかでも酒井監督のこだわりが強く表れているのが、冒頭、そして終盤に登場する交差点のシーンだ。千葉県庁前の道路を封鎖し、雨とCGを駆使して映像を作り上げた。CG作業では雨粒が落ちるわずかなタイミングにまで修正が施された。今回解禁された写真でも、キャラクターに降り注ぐ繊細な雨の描写が捉えられている。
そんな酒井監督のこだわりが細部までに光る完成品に、原作者の藤まるは「小説家としてデビューした際のインタビューで『いつか映画に関わりたい』という目標を掲げておりましたので、『ようやく夢が叶ったぞ』と思いました。制作サイドには『自由に作って欲しいです』とお伝えしましたが、脚本の時点で原作を忠実に再現してくださり、オリジナルの演出も素晴らしく、その判断は正しかったと感じています」とコメント。
「完成した作品はめちゃくちゃ面白かったです！ 俳優さんの熱演はもちろん、映像や音楽、細かな部分まで原作を再現してくださり、映画ならではの魅力も存分に感じました。長年応援してくださったファンの皆様のおかげで、この素晴らしい映画が出来上がりました。この機会に是非、原作やコミカライズをもう一度読み直していただけると嬉しいです。映画の方も一回と言わず何十回でもリピートして観てくださいね！」と絶賛の声を寄せている。
映画『時給三〇〇円の死神』は、10月2日より全国公開。
【写真】原作者・藤まるが「オリジナルの演出も素晴らしい」と酒井麻衣監督を絶賛！ 監督のこだわりが詰まった場面写真
作家・藤まるの同名小説を実写映画化した本作で描かれるのは、未練を残したまま死んだ者に与えられる人生の“ロスタイム”。それは、死の事実がなかったことにされた世界で、もう一度だけ日常を生きられる最後の時間。そんな“死者”たちの心残りに寄り添い、あの世に導くことが“死神”の仕事。父が起こした事件をきっかけに希望を失って暮らす大学生の佐倉真司（西畑）と、彼を死神のアルバイトに勧誘する天真らんまんな同級生・花森雪希（福本）が、“死神バディ”として死者たちの思いを見届ける。
実際に酒井監督は、“死神”や“ロスタイム”というファンタジックな設定を、どこか現実と地続きに感じられる世界として描くことを映画化にあたり目指した。撮影ではほぼ全編にわたりステディカムを使用。一見止まっているようでいて、実は呼吸するようにわずかに動き続ける映像が、登場人物たちの感情の流れに静かに寄り添っている。
なかでも酒井監督のこだわりが強く表れているのが、冒頭、そして終盤に登場する交差点のシーンだ。千葉県庁前の道路を封鎖し、雨とCGを駆使して映像を作り上げた。CG作業では雨粒が落ちるわずかなタイミングにまで修正が施された。今回解禁された写真でも、キャラクターに降り注ぐ繊細な雨の描写が捉えられている。
そんな酒井監督のこだわりが細部までに光る完成品に、原作者の藤まるは「小説家としてデビューした際のインタビューで『いつか映画に関わりたい』という目標を掲げておりましたので、『ようやく夢が叶ったぞ』と思いました。制作サイドには『自由に作って欲しいです』とお伝えしましたが、脚本の時点で原作を忠実に再現してくださり、オリジナルの演出も素晴らしく、その判断は正しかったと感じています」とコメント。
「完成した作品はめちゃくちゃ面白かったです！ 俳優さんの熱演はもちろん、映像や音楽、細かな部分まで原作を再現してくださり、映画ならではの魅力も存分に感じました。長年応援してくださったファンの皆様のおかげで、この素晴らしい映画が出来上がりました。この機会に是非、原作やコミカライズをもう一度読み直していただけると嬉しいです。映画の方も一回と言わず何十回でもリピートして観てくださいね！」と絶賛の声を寄せている。
映画『時給三〇〇円の死神』は、10月2日より全国公開。