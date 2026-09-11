小さいころは同じ地域に住んでいる友だちが、進学や就職、結婚などで離れていってしまうことは、大人になればよくあることです。そして久しぶりに学生時代の友だちと会うとき、「どこで集合しようか？」と困ることもあるでしょう。そんなときに助けてくれるアプリが、『まんなか-集合駅を公平に提案』です。



【写真】東京に来たばかりでも方角が分かるマップ

アプリ製作者である赤神青空さん（@SoraAkagami0709）が「まんなかを調べるアプリです」とX（旧Twitter）で投稿すると、5.6万いいねが寄せられ、一時はiOSの無料アプリダウンロードランキングのナビゲーションジャンルで1位になるほどの話題に。



では、このアプリはなぜ作られたのでしょうか。そのきっかけなどを、赤神さんに聞きました。



--アプリを開発しようと思ったきっかけは、なんですか？



私のパートナーから、友達と待ち合わせをするためのいい感じの駅の提案をしてくれるアプリを作ってほしいと相談されたことがきっかけで開発をしました。



--SNSでの反響は、いかがでしたか？



私もパートナーも、こんなにバズるとは思っていなかったのでびっくりしました。バズることで、いろんな意見がもらえたのが印象的でした。



--これから作っていきたいアプリはありますか？



家族や友人、そして自分の生活が、ほんの少しだけ便利になるようなアプリを開発していけたらと思っています。



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SNSユーザーからは「地味に便利」「これ引っ越しするときに使えそう」など、実用性への喜びの声が多く挙がっています。



現状、同アプリはiOSでのみ使用可能（Androidは未対応）です。集合する人それぞれの最寄り駅から中間地点を提案してくれる以外に、「焼肉」「カフェ」など集まって何をするか入力することで、その駅周辺で集まりやすい店舗の候補を挙げてくれます。



また、「幹事ひとりが参加者の駅を入れるだけ。ログインも会員登録も要りません。データは端末の中だけで処理されるので、参加者のプライバシーも守られます」とあり、個人情報の面でも安心です。



久しぶりに地元の友人と会う人などは、ぜひ試しに使ってみてはいかがでしょうか。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）