「何処に泊まっても毎回朝が楽しみになる」スーパーホテルの無料朝食10選！必見のご当地メニューも
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【スーパーホテル】無料朝食10選」を公開した。動画では、投稿者がこれまでに宿泊したスーパーホテルのうち、10店舗分の無料朝食をまとめて紹介。店舗ごとに異なるご当地メニューや独自の工夫など、無料とは思えない充実のビュッフェ内容を詳細にレビューしている。
スーパーホテルの朝食は、健康を意識したビュッフェスタイルが基本となっており、オーガニック野菜を使用したサラダや有機大豆の納豆などが多くの店舗で提供されている。中でも投稿者が注目したのは、地域ごとに異なる「ご当地メニュー」や人気の「焼き立てパン」だ。
動画では、「スーパーホテル滋賀・草津国道1号沿」の朝食をピックアップ。洋風ポトフや地元野菜の味噌汁、ご当地の「近江牛カレー」といった特別感のあるメニューに加え、焼き立てパンがなんと8種類も用意されていた。投稿者は「特にポトフとお味噌汁が美味しかった」と満足感を滲ませた。
また、「スーパーホテルJR新大阪東口」では、自動で回転しながら焼き上がる「たこ焼き」器が設置されており、大阪らしいユニークな演出に「くるくる回ってるのも面白いですね」と反応。さらに、BALMUDA製の高級オーブントースターが採用されている点も高く評価した。
投稿者は、同じ系列のホテルでありながら「全く同じメニューというのが少なかった」と振り返り、各店舗が工夫を凝らしている点に感心した様子。動画の最後には「何処に泊まっても毎回朝が楽しみになる内容でした」と総括した。出張や旅行で宿泊先を選ぶ際は、その土地ならではの朝食メニューからホテルを絞り込んでみるのも良いだろう。
スーパーホテルの朝食は、健康を意識したビュッフェスタイルが基本となっており、オーガニック野菜を使用したサラダや有機大豆の納豆などが多くの店舗で提供されている。中でも投稿者が注目したのは、地域ごとに異なる「ご当地メニュー」や人気の「焼き立てパン」だ。
動画では、「スーパーホテル滋賀・草津国道1号沿」の朝食をピックアップ。洋風ポトフや地元野菜の味噌汁、ご当地の「近江牛カレー」といった特別感のあるメニューに加え、焼き立てパンがなんと8種類も用意されていた。投稿者は「特にポトフとお味噌汁が美味しかった」と満足感を滲ませた。
また、「スーパーホテルJR新大阪東口」では、自動で回転しながら焼き上がる「たこ焼き」器が設置されており、大阪らしいユニークな演出に「くるくる回ってるのも面白いですね」と反応。さらに、BALMUDA製の高級オーブントースターが採用されている点も高く評価した。
投稿者は、同じ系列のホテルでありながら「全く同じメニューというのが少なかった」と振り返り、各店舗が工夫を凝らしている点に感心した様子。動画の最後には「何処に泊まっても毎回朝が楽しみになる内容でした」と総括した。出張や旅行で宿泊先を選ぶ際は、その土地ならではの朝食メニューからホテルを絞り込んでみるのも良いだろう。
YouTubeの動画内容
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