原因は自分にある。大倉空人『ちょっと待とうよ、春虎くん』友情出演 “粋”中川翼の中学時代の片思い相手役に
中川翼と桜木雅哉（原因は自分にある。）がダブル主演するドラマ『ちょっと待とうよ、春虎くん』（MBSほか）に、大倉空人（原因は自分にある。）が、9月17日放送の第6話にて友情出演することが決定。主人公・粋（中川）の中学時代の片思いの相手・ひかる役を演じる。併せて、第6話のあらすじ・場面写真が到着した。
【写真】ゲンジブ大倉空人＆桜木雅哉のドラマ共演2ショット！
シリーズ累計80万部を突破のあめきりによる同名漫画を実写化する本作は、先輩マスク男子といちずで真っすぐな後輩男子が紡ぐ”ピュアきゅん”青春ラブストーリー。
この度、9月17日放送の第6話にて、大倉空人（原因は自分にある。）の友情出演が決定。演じるのは、中川演じる主人公・粋の中学時代の同級生である高橋ひかる。ひかるは、粋にとって中学時代の片思いの相手であり、街で偶然の再会を果たすことになる。
ひかると親しげに思い出話で盛り上がる粋の姿を前に、春虎（桜木）は嫉妬や不安を隠しきれず…。しかし、このひかるの登場が、周囲に関係を隠すことに怯えていた粋の背中を押し、二人の関係が大きく成長していく重要なきっかけとなっていく。ひかるは粋が抱える春虎への真剣な想いを知り、優しく受け止める器の大きさも見せるなど、物語を動かすキーパーソンとなる。
■第6話「ごめんね、春虎くん。」あらすじ
粋（中川）と大ちゃん（高橋璃央）が二人でいるところを目撃した春虎（桜木）。そのことが原因で言い合いになり、粋の話も聞かずにその場を去ってしまう。寮では粋に彼氏ができたという噂が広まっていた。
ギクシャクした二人だったが、ジャージのファスナーを直すため手芸屋へ向かうことに。久しぶりに二人きりの時間を過ごし、少しずつ気持ちが通じ合っていく。そんな中、粋の中学時代の同級生・高橋ひかる（大倉）と偶然再会する。春虎のことを同室の後輩と紹介した粋。春虎に、本当にただの友だちかと問いかけられた粋は、ひかるを追いかける。
ドラマフィル『ちょっと待とうよ、春虎くん』は、MBSにて毎週木曜25時29分（※第6話は25時34分）、テレビ神奈川にて毎週木曜25時、テレ玉にて毎週月曜24時、群馬テレビにて毎週火曜24時30分、とちテレにて毎週水曜23時30分、チバテレにて毎週木曜23時放送。
【写真】ゲンジブ大倉空人＆桜木雅哉のドラマ共演2ショット！
シリーズ累計80万部を突破のあめきりによる同名漫画を実写化する本作は、先輩マスク男子といちずで真っすぐな後輩男子が紡ぐ”ピュアきゅん”青春ラブストーリー。
ひかると親しげに思い出話で盛り上がる粋の姿を前に、春虎（桜木）は嫉妬や不安を隠しきれず…。しかし、このひかるの登場が、周囲に関係を隠すことに怯えていた粋の背中を押し、二人の関係が大きく成長していく重要なきっかけとなっていく。ひかるは粋が抱える春虎への真剣な想いを知り、優しく受け止める器の大きさも見せるなど、物語を動かすキーパーソンとなる。
■第6話「ごめんね、春虎くん。」あらすじ
粋（中川）と大ちゃん（高橋璃央）が二人でいるところを目撃した春虎（桜木）。そのことが原因で言い合いになり、粋の話も聞かずにその場を去ってしまう。寮では粋に彼氏ができたという噂が広まっていた。
ギクシャクした二人だったが、ジャージのファスナーを直すため手芸屋へ向かうことに。久しぶりに二人きりの時間を過ごし、少しずつ気持ちが通じ合っていく。そんな中、粋の中学時代の同級生・高橋ひかる（大倉）と偶然再会する。春虎のことを同室の後輩と紹介した粋。春虎に、本当にただの友だちかと問いかけられた粋は、ひかるを追いかける。
ドラマフィル『ちょっと待とうよ、春虎くん』は、MBSにて毎週木曜25時29分（※第6話は25時34分）、テレビ神奈川にて毎週木曜25時、テレ玉にて毎週月曜24時、群馬テレビにて毎週火曜24時30分、とちテレにて毎週水曜23時30分、チバテレにて毎週木曜23時放送。