ハリウッド実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』でケン役を演じるノア・センティネオ。格闘シーンのリハーサル中に、バイソン役の50セントから実際に顔面パンチを食らったことを明かした。

『ストリートファイター／ザ・ムービー』のでは、ケンがバイソンの強烈なパンチを浴び、ダウンする場面が収められている。センティネオによると、舞台裏で思わぬアクシデントが起きていたようだ。のインタビューでこう語っている。

「（バイソンが）ケンを殴るシーンがあるんですが、スタントのリハーサルをしていた時に、実際に彼（50セント）が実際に僕の顔面にパンチしたんです。というのも、僕が身をかがめて避けるはずだったのに、そうしなかったからなんですが。」

殴られた側とはいえ、すかさず謝ったというセンティネオ。「石頭だから相手の手を痛めちゃうこともある」と心配し、50セントの「手を握って、“本当にごめんなさい”と謝った」とのこと。とはいえ、“50セントからパンチを食らう”という貴重な経験については「最高だった」と述べ、「人生最高の日になりましたよ」と誇らしげに振り返っている。

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別のキャストを交えたでも、この一件を持ち出していたセンティネオ。すかさず50セントは「あれは 事故だったんだよ！みんなに話すのはやめてくれ（笑）」と笑いながら釈明。「コイツが突っ込んできたんだ」と説明しつつ、当時の内心は「うわ、ヤベェ」だったという。「相手はスーパースターだろ。スーパースターを殴っちまった。もう次の仕事はもらえない。自分の将来が心配になったね（笑）」とジョークを交えて振り返った。

『ストリートファイター／ザ・ムービー』の舞台は1993年。かつて兄弟のような存在だったリュウとケンが、春麗に招かれてワールドウォリアートーナメントに参戦し、その裏側に潜む巨大な陰謀に巻き込まれていく。

リュウ役はアンドリュー・小路、春麗役はカリーナ・リャン。ジェイソン・モモアがブランカ、デヴィッド・ダストマルチャンがベガ、コーディ・ローデスがガイル、ローマン・レインズが豪鬼を演じる。

映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』は2026年10月16日公開。

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