中国人向けの「地下銀行」を運営していたか。男女3人が逮捕されました。

【写真を見る】【中国人向け“地下銀行”か】会社役員と中国籍男女を逮捕 日本円を人民元に交換 無許可で12回為替取引の疑い 京都府警

京都市右京区の会社役員、高橋孟容疑者（56）と中国籍の男女、計3人は2023年からおととし、国の許可を受けずに預かった円を中国の通貨・人民元と交換する「為替取引」を12回行った疑いが持たれています。

その手口は、

▼容疑者らは日本にいる外国人から依頼を受け、日本円を現金で受け取り

▼高橋容疑者らの中国の口座から依頼者の口座に人民元を送金する

というものです。

中国では、個人による国外への送金や国外からの受け取りは、日本円で年間約766万円相当までと制限されていて、逮捕前の任意の調べに高橋容疑者は「不動産を購入するため円が必要だった」と話しているということです。

警察は高橋容疑者らの逮捕後の認否を明らかにしていませんが、これまでに総額約6億円相当の取り引きをしていたとみて、無許可で為替取引するいわゆる「地下銀行」を営んでいたとみて捜査しています。