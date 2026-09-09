スイッチ2『ゼルダの伝説 時のオカリナ』11月5日発売決定 任天堂・青沼氏がゲームプレイする紹介映像も公開
8日にYouTubeで配信された「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」にて、『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（Nintendo Switch 2）の発売日が11月5日になることが発表された。
【動画】40周年記念情報や青沼氏によるゲームプレイが見られる「ゼルダの伝説40周年 Direct」
本作は、1998年に発売されたアクションアドベンチャーゲーム『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（NINTENDO64）のリメイク作。コキリの森に住む少年リンクは、ある日、森の守り神である「デクの樹サマ」から、自分がハイラルを救う運命を背負っていることを告げられる。底知れぬ野望を抱くガノンドロフに立ち向かうべく、相棒の妖精「ナビィ」とともに森の外へと旅立つ。
「ゼルダの伝説40周年 Direct」では、本作のプロデューサーを務める任天堂・青沼英二氏が実際にゲームをプレイしながらフィールドやダンジョンなどを紹介。美しくも懐かしさを感じる繊細なグラフィックに生まれ変わり、リンクの服や装備も新たなデザインに。加えて、64版ではなかったカメラ操作やボタンでのジャンプ追加なども行われ、近年の「ゼルダ」作品に近い操作感に変更されていた。また、本作ではプレイヤーが歌う鼻歌や楽器の演奏に合わせてリンクがオカリナを吹く音声入力にも対応しているとのこと。
さらに、同配信ではスマホ向けアプリ「ZELDA NOTES」との連携要素、40周年を記念した特別デザインのNintendo Switch 2本体、Nintendo Switch 2 Proコントローラーなども発表された。
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、Nintendo Switch 2向けに11月5日発売。
【動画】40周年記念情報や青沼氏によるゲームプレイが見られる「ゼルダの伝説40周年 Direct」
本作は、1998年に発売されたアクションアドベンチャーゲーム『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（NINTENDO64）のリメイク作。コキリの森に住む少年リンクは、ある日、森の守り神である「デクの樹サマ」から、自分がハイラルを救う運命を背負っていることを告げられる。底知れぬ野望を抱くガノンドロフに立ち向かうべく、相棒の妖精「ナビィ」とともに森の外へと旅立つ。
さらに、同配信ではスマホ向けアプリ「ZELDA NOTES」との連携要素、40周年を記念した特別デザインのNintendo Switch 2本体、Nintendo Switch 2 Proコントローラーなども発表された。
『ゼルダの伝説 時のオカリナ』は、Nintendo Switch 2向けに11月5日発売。