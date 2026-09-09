「配球は並外れていた」日本人GK史上初CL出場の鈴木彩艶を現地メディアが最高評価！称賛相次ぐ「シュートを巧みにセーブ」
現地９月８日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、今夏に日本代表GK鈴木彩艶が加入したアストン・ビラが敵地でベルギーのクラブ・ブルージュと対戦した。
日本人守護神が先発出場してCLデビューを飾ったアストン・ビラは、11分にジョン・マッギンのゴールで先制するも、８分後に同点弾を献上。それでも22分と43分に得点して３－１で前半を終える。
後半に入って61分にPKで失点して１点差に詰め寄られたものの、そのまま逃げ切り、３－２で勝利。白星スタートを切った。
２失点を喫したものの、攻撃の起点となる見事なロングフィードやいくつかの好セーブや披露した鈴木は高評価を受けている。
ビラの専門メディア『ASTON VILLA REVIEW』は採点記事でチーム最高タイの「８点」を与えて、次のように評した。
「ブルージュが勢いを増してきた場面で、ヤン・ヴィルギリのシュートを巧みにセーブし、前半終盤にはカルロス・フォーブスのシュートをパンチで弾き出した。必要な場面では素早くゴールラインから飛び出し、ボールを処理した。フィードは距離感も精度も、いつものように素晴らしかった」
また地元メディア『Birmingham Live』は、「６点」を付与。以下のように寸評を添えている。
「試合開始直後、（アーロン・）ワン＝ビサカへの同点パスを出し、ビラの最初のチャンスを演出した。ヴィルジリにシュートを許す場面もあったが、その前後で数本のシュートをストップした。配給は並外れていて、多くのクロスボールをキャッチした」
なお鈴木は、日本人として初めてCLに出場したGKとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が高精度キックでチャンス創出＆好セーブ披露
日本人守護神が先発出場してCLデビューを飾ったアストン・ビラは、11分にジョン・マッギンのゴールで先制するも、８分後に同点弾を献上。それでも22分と43分に得点して３－１で前半を終える。
後半に入って61分にPKで失点して１点差に詰め寄られたものの、そのまま逃げ切り、３－２で勝利。白星スタートを切った。
２失点を喫したものの、攻撃の起点となる見事なロングフィードやいくつかの好セーブや披露した鈴木は高評価を受けている。
「ブルージュが勢いを増してきた場面で、ヤン・ヴィルギリのシュートを巧みにセーブし、前半終盤にはカルロス・フォーブスのシュートをパンチで弾き出した。必要な場面では素早くゴールラインから飛び出し、ボールを処理した。フィードは距離感も精度も、いつものように素晴らしかった」
また地元メディア『Birmingham Live』は、「６点」を付与。以下のように寸評を添えている。
「試合開始直後、（アーロン・）ワン＝ビサカへの同点パスを出し、ビラの最初のチャンスを演出した。ヴィルジリにシュートを許す場面もあったが、その前後で数本のシュートをストップした。配給は並外れていて、多くのクロスボールをキャッチした」
なお鈴木は、日本人として初めてCLに出場したGKとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木彩艶が高精度キックでチャンス創出＆好セーブ披露