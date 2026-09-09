もうすぐ10歳になるイケメン0歳児の成長記録に868万回再生「とっても美形」「目の保養、心まで洗われました！」
「イケメン産んだと思ったら…いつまでもイケメンだった」とInstagramに投稿された0歳からもうすぐ10歳になる息子さんの成長記録を収めた動画が、868.8万回再生を超える反響を呼んだ。今秋に10歳になる息子さんの姿に、「いやいやこんなイケメンの人いるの？」「とっても美形」「こりゃモテまくって大変だな」「目の保養、心まで洗われました！」「期待を裏切らない」などと、コメントが寄せられた。息子さんの普段の様子や、親子の距離感をはじめ、思春期への向き合い方など、お母さんに話を聞いた。
【写真】ハンサムベビー、0歳からの成長記録
◆「困った時にはいつでも味方でいるよ」見守りを前提とした、思春期前の息子と母の距離感
--Instagramでは、もうすぐ10歳になる息子さんの成長が話題になりました。お母様から見て「動画には映っていない意外な一面」などの裏話はありますか？
「動画ではしっかり者に見えることも多いのですが、家では意外と天然です（笑）。忘れ物をしたり、慌てて探し物をしていたのに『え！？ そこ！？』というところから見つかったり。学校のお道具箱も毎学期持ち帰ってくるたびに『THE男子！』というくらいぐちゃぐちゃで、毎回頭を抱えています（笑）」
--可愛らしいですね！ ほかにも微笑ましいエピソードはありますか？
「1年生の頃、ダンスの発表会でいつもと違うメンバーと自己紹介をする機会があったそうなんです。その時に突然『俺は～顔が良いから～！』と言ったらしくて（笑）本人はきっと笑いを取りたかったんだと思うのですが、後から先生に『みんな「うんうん」って頷いてたよ（笑）』と聞いて、思わず笑ってしまいました。そんなところも、家族みんなが大好きな一面です」
--胸キュンなデート動画も素敵でしたが、たくましく成長していく姿に寂しさや複雑な親心を感じる瞬間もありますか？
「嬉しい気持ちの方が大きいですが、『もうこんな年齢なんだな』と少し寂しく感じる瞬間もあります。子どもが成長していくことは親として嬉しい反面、『あと何回一緒に手をつないでくれるんだろう』と思うこともあります。だからこそ、今しかない時間を大切にしたいなと思っています」
◆“当たり前の日常”が何よりのかけがえのない宝物「何歳になっても話しやすい存在でいたい」
--好きな女の子とのやり取りなど、人間関係の広がりを見守る中で心がけている「距離感」はありますか？
「本人の気持ちは尊重したいので、必要以上に聞きすぎないことは意識しています。話してくれた時にはしっかり聞いて、一緒に笑ったり相談に乗ったり。『困った時にはいつでも味方でいるよ』という距離感で見守っていきたいと思っています」
--日々の生活の中で「特に大切にしていること」や「幸せを感じる瞬間」を教えてください。
「次男が大きな病気を経験したことで、『当たり前の日常』がどれほどかけがえのないものなのかを、家族みんなで改めて実感しました。毎日バタバタではありますが、家族みんなで笑いながらご飯を食べたり、何気ない会話をしたり、そんな普通の時間が今では一番幸せだと感じています」
--子育てを通して、ご自身の中で何か気づきや変化はありましたか？
「『特別なことがなくても、家族みんなが元気に笑って過ごせることが何よりの幸せなんだ』と思うようになりました。子どもたちの成長を見守りながら、私自身も親としてたくさんのことを学び、一緒に成長させてもらっていると感じています」
--これからかいせいくんが大人に近づいていく中で、どのような親子関係でいたいですか？
「これからもっと親離れしていくと思いますが、『何歳になっても話しやすい存在』でいたいです。友達のようになりすぎるのではなく、ちゃんと親として見守りながらも、『困ったらパパやママに話そう』と思ってもらえる関係が理想ですね」
--最後に、未来の息子さんに期待していることがあれば教えてください。
「たまには一緒にショッピングに付き合ってくれて、さりげなく重い荷物を『持つよ』と言ってくれるような、優しい男子に育ってくれたら最高だな、なんて思っています（笑）。大人になっても、何気ないことで笑い合えたり、お互いの近況を気軽に話せたりするような親子でいられたら嬉しいです」
◆「困った時にはいつでも味方でいるよ」見守りを前提とした、思春期前の息子と母の距離感
--Instagramでは、もうすぐ10歳になる息子さんの成長が話題になりました。お母様から見て「動画には映っていない意外な一面」などの裏話はありますか？
「動画ではしっかり者に見えることも多いのですが、家では意外と天然です（笑）。忘れ物をしたり、慌てて探し物をしていたのに『え！？ そこ！？』というところから見つかったり。学校のお道具箱も毎学期持ち帰ってくるたびに『THE男子！』というくらいぐちゃぐちゃで、毎回頭を抱えています（笑）」
--可愛らしいですね！ ほかにも微笑ましいエピソードはありますか？
「1年生の頃、ダンスの発表会でいつもと違うメンバーと自己紹介をする機会があったそうなんです。その時に突然『俺は～顔が良いから～！』と言ったらしくて（笑）本人はきっと笑いを取りたかったんだと思うのですが、後から先生に『みんな「うんうん」って頷いてたよ（笑）』と聞いて、思わず笑ってしまいました。そんなところも、家族みんなが大好きな一面です」
--胸キュンなデート動画も素敵でしたが、たくましく成長していく姿に寂しさや複雑な親心を感じる瞬間もありますか？
「嬉しい気持ちの方が大きいですが、『もうこんな年齢なんだな』と少し寂しく感じる瞬間もあります。子どもが成長していくことは親として嬉しい反面、『あと何回一緒に手をつないでくれるんだろう』と思うこともあります。だからこそ、今しかない時間を大切にしたいなと思っています」
◆“当たり前の日常”が何よりのかけがえのない宝物「何歳になっても話しやすい存在でいたい」
--好きな女の子とのやり取りなど、人間関係の広がりを見守る中で心がけている「距離感」はありますか？
「本人の気持ちは尊重したいので、必要以上に聞きすぎないことは意識しています。話してくれた時にはしっかり聞いて、一緒に笑ったり相談に乗ったり。『困った時にはいつでも味方でいるよ』という距離感で見守っていきたいと思っています」
--日々の生活の中で「特に大切にしていること」や「幸せを感じる瞬間」を教えてください。
「次男が大きな病気を経験したことで、『当たり前の日常』がどれほどかけがえのないものなのかを、家族みんなで改めて実感しました。毎日バタバタではありますが、家族みんなで笑いながらご飯を食べたり、何気ない会話をしたり、そんな普通の時間が今では一番幸せだと感じています」
--子育てを通して、ご自身の中で何か気づきや変化はありましたか？
「『特別なことがなくても、家族みんなが元気に笑って過ごせることが何よりの幸せなんだ』と思うようになりました。子どもたちの成長を見守りながら、私自身も親としてたくさんのことを学び、一緒に成長させてもらっていると感じています」
--これからかいせいくんが大人に近づいていく中で、どのような親子関係でいたいですか？
「これからもっと親離れしていくと思いますが、『何歳になっても話しやすい存在』でいたいです。友達のようになりすぎるのではなく、ちゃんと親として見守りながらも、『困ったらパパやママに話そう』と思ってもらえる関係が理想ですね」
--最後に、未来の息子さんに期待していることがあれば教えてください。
「たまには一緒にショッピングに付き合ってくれて、さりげなく重い荷物を『持つよ』と言ってくれるような、優しい男子に育ってくれたら最高だな、なんて思っています（笑）。大人になっても、何気ないことで笑い合えたり、お互いの近況を気軽に話せたりするような親子でいられたら嬉しいです」