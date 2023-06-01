帰宅困難者「帰れなくなるまでとは…」猛烈な雨で名古屋の各地で道路が冠水 線路も見えなくなるほど水に浸かる
東海3県では8日夕方から猛烈な雨が降り、庄内川ではレベル5氾濫特別警報が発表されたほか、地下鉄などが一時運転見合わせとなり、多くの帰宅困難者が出ています。
名古屋市では8日午後から猛烈な雨となり、午後4時53分までの1時間で降った雨の量は104.5ミリと、東海豪雨の97ミリを超えて過去最大を更新しました。
この雨で千種駅近くではJRの線路が見えないほどに水が溜まったほか、市内の各地で道路が冠水する様子が見られました。
大雨の影響で名古屋市は全ての市立の小中学校と高校、特別支援学校と幼稚園について9日は臨時休校・休園すると発表しました。
一方、名古屋市営の地下鉄やバスが8日夕方から全線で運転見合わせとなり、地下鉄は午後10時半から順次運転を再開しましたが、名古屋市内では多くの帰宅困難者が出ています。
帰宅困難者：
「午後3時、午後4時くらいから雨がひどくなって、帰ろうと思って駅に来たらもうその時点で電車動いてなくて」
「ここに来てからは3時間は超えている。帰れなくなるまでとは思っていなかった」
JR東海は中央線の名古屋～中津川と、名松線の松阪～伊勢奥津などで9日の始発から運転を見合わせることを決めています。
気象台は9日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとして、引き続き河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。