「信じられない」バイエルン谷川萌々子の“スーパーロング弾”に独メディアも衝撃！「センターラインから夢のようなゴール」
なでしこジャパンのMF谷川萌々子が決めたゴラッソに、ドイツメディアも驚きを隠せないようだ。
谷川を擁するバイエルン女子は、女子ブンデスリーガ第３節でフライブルクをホームに迎え、４－１で快勝。開幕３連勝を飾った。
この一戦で圧巻のパフォーマンスを披露したのが谷川だ。まずは18分、敵陣のセンターサークル付近でボールを奪うと、相手GKが前に出ているのを見逃さなかった。そのまま迷わず右足を一閃。超ロングシュートは無人のゴールへと吸い込まれ、鮮烈な先制点となった。
さらに谷川は３－１で迎えた後半アディショナルタイムにもネットを揺らし、この日２ゴール。チームの大勝に大きく貢献した。
ドイツメディア『Der Spiegel』も、日本代表戦士のスーパーゴールに注目。「センターラインからの夢のようなゴール」と見出しを打ち、次のように称えた。
「日本人の谷川が、信じられないような先制ゴールを決めた。相手GK、ライマンがゴールから少し前に出ていた隙を突き、中盤ラインのすぐ手前からシュートを放ち、夢のようなゴールを決めた」
また同メディアは、２得点を挙げた谷川について「見事なゴールを決めた谷川萌々子が際立った活躍を見せた」と、その存在感を高く評価している。
バイエルンは谷川の２ゴールに加え、42分にヴァネッサ・ジル、76分にはクララ・ビュールが得点。フライブルクに１点を返されたものの、危なげなく勝点３を手にした。
さらに、この勝利によってバイエルンはリーグ戦45試合連続無敗を達成。最後にブンデスリーガで黒星を喫したのは2024年10月だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこから打つか!? 谷川の超ロング弾＆鮮やかコントロールショット！
谷川を擁するバイエルン女子は、女子ブンデスリーガ第３節でフライブルクをホームに迎え、４－１で快勝。開幕３連勝を飾った。
この一戦で圧巻のパフォーマンスを披露したのが谷川だ。まずは18分、敵陣のセンターサークル付近でボールを奪うと、相手GKが前に出ているのを見逃さなかった。そのまま迷わず右足を一閃。超ロングシュートは無人のゴールへと吸い込まれ、鮮烈な先制点となった。
ドイツメディア『Der Spiegel』も、日本代表戦士のスーパーゴールに注目。「センターラインからの夢のようなゴール」と見出しを打ち、次のように称えた。
「日本人の谷川が、信じられないような先制ゴールを決めた。相手GK、ライマンがゴールから少し前に出ていた隙を突き、中盤ラインのすぐ手前からシュートを放ち、夢のようなゴールを決めた」
また同メディアは、２得点を挙げた谷川について「見事なゴールを決めた谷川萌々子が際立った活躍を見せた」と、その存在感を高く評価している。
バイエルンは谷川の２ゴールに加え、42分にヴァネッサ・ジル、76分にはクララ・ビュールが得点。フライブルクに１点を返されたものの、危なげなく勝点３を手にした。
さらに、この勝利によってバイエルンはリーグ戦45試合連続無敗を達成。最後にブンデスリーガで黒星を喫したのは2024年10月だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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