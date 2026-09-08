「寝るだけ」で優勝賞金222万円 “睡眠の質”を競う「90分睡眠バトル」の参加者募集
コアラマットレスを販売するコアラジェーピーは、体験型プロジェクトを手がけるクリエイター・アフロマンスの企画監修による新感覚の睡眠競技イベント「マットレース by Koala」を、10月5日に東京・南青山のSHARE GREEN MINAMI AOYAMAで開催する。参加者がコアラマットレスの上で一斉に眠り、睡眠の質を競うイベントで、総合1位には222万円の賞金が贈られる。一般参加者のエントリー受付が4日から特設サイトで始まっている。
【画像】競技でランダムに配られる「スリープアイテム」のイメージ
競技では、参加者が睡眠計測機器を装着し、コアラマットレスの上で90分間の睡眠競技に挑戦。睡眠の深さ・質、入眠までの時間、睡眠の安定性などを計測し、医師監修のもと大会独自の「睡眠スコア」を算出する。最も高いスコアを記録した参加者が総合1位となり、眠りの「Zzz」にちなんだ222万円を手にする。
賞金のほかにも、睡眠の深さを評価する「熟睡ダイブ賞」や、仰向け・横向き・うつ伏せといった一般的な睡眠姿勢の枠を超えた寝姿を表現した参加者に贈る「寝返りアクロバット賞」など、ユニークな特別賞も用意される。
ただ眠るだけではなく、競技前には準備運動ならぬ「入眠体操」を実施。さらに、睡眠の質を左右する「スリープアイテム」がランダムで配布される。競技中には、気持ちよく眠る選手たちを突然襲う「睡眠妨害」の演出も予定されており、どのような状況でも眠り続けられるかが勝敗を左右する。
開催概要は以下の通り。
・イベント名：マットレース by Koala
・開催日時：2026年10月5日（月）正午～午後8：00（予定）※表彰式 午後7：30～午後8：00（予定）
・会場：SHARE GREEN MINAMI AOYAMA（東京都港区南青山1-12-32）
・競技形式：全3レース／各レース90分（各レース20人程度参加）
第1レース：正午～午後2：00（受付：午前10：45～午前11：00）
第2レース：午後2：30～午後4：30（受付：午後1：15～午後1：30）
第3レース：午後5：00～午後7：00（受付：午後3：45～午後4：00）
・応募期間：2026年9月4日（金）午前10：00～16日（水）午後11：59
・募集人数／参加費：各レース20人程度（応募多数の場合は抽選）／無料
・応募方法：特設サイトの応募フォームから必要事項を入力 ※当日参加枠も若干数用意される予定
・参加条件：20歳以上。競技で有利になることを目的とした意図的な徹夜や過度な睡眠不足の状態で参加しないこと、睡眠薬・睡眠改善薬など眠気を促す医薬品を服用しないこと
競技では、参加者が睡眠計測機器を装着し、コアラマットレスの上で90分間の睡眠競技に挑戦。睡眠の深さ・質、入眠までの時間、睡眠の安定性などを計測し、医師監修のもと大会独自の「睡眠スコア」を算出する。最も高いスコアを記録した参加者が総合1位となり、眠りの「Zzz」にちなんだ222万円を手にする。
賞金のほかにも、睡眠の深さを評価する「熟睡ダイブ賞」や、仰向け・横向き・うつ伏せといった一般的な睡眠姿勢の枠を超えた寝姿を表現した参加者に贈る「寝返りアクロバット賞」など、ユニークな特別賞も用意される。
ただ眠るだけではなく、競技前には準備運動ならぬ「入眠体操」を実施。さらに、睡眠の質を左右する「スリープアイテム」がランダムで配布される。競技中には、気持ちよく眠る選手たちを突然襲う「睡眠妨害」の演出も予定されており、どのような状況でも眠り続けられるかが勝敗を左右する。
開催概要は以下の通り。
・イベント名：マットレース by Koala
・開催日時：2026年10月5日（月）正午～午後8：00（予定）※表彰式 午後7：30～午後8：00（予定）
・会場：SHARE GREEN MINAMI AOYAMA（東京都港区南青山1-12-32）
・競技形式：全3レース／各レース90分（各レース20人程度参加）
第1レース：正午～午後2：00（受付：午前10：45～午前11：00）
第2レース：午後2：30～午後4：30（受付：午後1：15～午後1：30）
第3レース：午後5：00～午後7：00（受付：午後3：45～午後4：00）
・応募期間：2026年9月4日（金）午前10：00～16日（水）午後11：59
・募集人数／参加費：各レース20人程度（応募多数の場合は抽選）／無料
・応募方法：特設サイトの応募フォームから必要事項を入力 ※当日参加枠も若干数用意される予定
・参加条件：20歳以上。競技で有利になることを目的とした意図的な徹夜や過度な睡眠不足の状態で参加しないこと、睡眠薬・睡眠改善薬など眠気を促す医薬品を服用しないこと