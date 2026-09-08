敵地アスレチックス戦

【MLB】アスレチックス ー Bジェイズ（日本時間8日・カンザスシティ）

ブルージェイズ・岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、敵地でのアスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。6試合ぶりとなる今季29号を放った。30本塁打の大台まであと1本とし、自身が持つ球団新人本塁打記録をさらに更新した。

敵地も騒然とする豪快アーチだ。1-5で迎えた7回先頭、左腕ロペスの内角に入ったカットボールを振り抜いた。打った瞬間に確信する一発は打球速度109.8マイル（約176.7キロ）、飛距離423フィート（約128.9メートル）、角度31度で左翼スタンドに着弾した。

岡本の本塁打は8月30日（同31日）のマリナーズ戦以来となる一発。同月17日（同18日）のレイズ戦で25号を放ち、2002年のエリック・ヒンスキーが樹立した球団新人本塁打記録を塗り替えていた。

岡本はメジャー1年目からチームの主砲として打線を牽引。6月は7本塁打＆20打点の活躍で月間最優秀新人賞に選ばれた。また、7月24日（同25日）のレッドソックス戦で放った23号3ランで、大谷翔平投手がメジャー1年目に記録した22本（2018年）を上回り、日本選手1年目の本塁打記録を塗り替えた。

試合前時点で138試合に出場して打率.231、28本塁打、81打点、OPS.745の成績を残しており、本塁打と打点はチームトップ。ア・リーグ東地区4位と低迷するチームのなか、30歳の“ルーキー”が奮闘を続けている。（Full-Count編集部）