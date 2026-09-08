ジェシカ・チャステインが一人二役で怪演！ 日常侵蝕ホラー『アザー・マミー』11.20公開 予告＆ポスター解禁
ジェシカ・チャステイン主演のホラー映画『アザー・マミー』が、11月20日より日本公開されることが決定。あわせて、予告映像とポスタービジュアルが解禁された。
【動画】ジェシカが一人二役で見せる凄絶なギャップ！ 映画『アザー・マミー』予告映像
本作は、『M3GAN／ミーガン』『ブラック・フォン』『透明人間』など数多くのヒット作を生み出し、ハリウッドのホラー界を牽引する“恐怖の工場”こと製作会社ブラムハウスと、現代ホラーを代表するクリエイター、ジェームズ・ワン率いるアトミック・モンスターが世に送り出す最新ホラー。
原作は、『バード・ボックス』のジョシュ・マラーマンによるニューヨーク・タイムズ・ベストセラー小説『Incidents Around the House』。少女ベラが自分の母親に不気味なほどそっくりな“何か”と出会い、逃げ場なく闇へと引き込まれていく恐怖の物語をスリルたっぷりに描く。
監督を務めるのは、『ズーム／見えない参加者』『ブギーマン』などで注目を集めたロブ・サヴェッジ。主演のアカデミー賞受賞俳優ジェシカ・チャステインは、ベラの母親と、彼女に不気味なほどよく似た謎の存在“アザー・マミー”の一人二役に挑み、新境地となる怪演を披露する。また、ベラの父親役をドラマ『トランスペアレント』のジェイ・デュプラス、少女ベラ役を『ハウスメイド』のアラベラ・オリビア・クラークが演じる。
解禁された予告映像は、昼休みに帰宅した母親（ジェシカ）と、娘ベラ（アラベラ）の穏やかなひとときから始まる。娘と昼食をとろうと料理を始めるものの、「時々、あなたと一つだった頃を思い出すの」「心の中に入っていい？」などと、急に意味深な言葉を投げかけてくる母親の様子に違和感を覚えるベラ。そして、焦げ付いたパスタが煙を上げる中、目の前の母親は引きつった笑顔で涙を流し始める--。
火災アラームが鳴り響き、父親（ジェイ）が駆けつけると、そこで目にしたのは、テーブルの下に潜み、手足を異様な角度に折り曲げた、母親と同じ顔をした“何か”。その姿に驚いた父親は、背後のガラス戸を突き破ってしまう。
さらに恐怖は続く。「誰か家にいた。君に似てた」と怯える父親と、困惑する母親。目の前にいるのは本当に「母親」なのか、それとも--。
「母親」役と、その姿を模した“何か”である「アザー・マミー」役という、ジェシカが一人二役で見せる凄絶なギャップが、トラウマ必至の予告映像に仕上がっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルには、「私の部屋には、ママと同じ顔の“何か”がいる」という意味深なキャッチコピーとともに、不気味なほほ笑みを浮かべながら涙を流すジェシカの姿が描かれている。
ムビチケ前売券（オンライン）は9月11日より発売予定。
映画『アザー・マミー』は、11月20日より全国公開。
【動画】ジェシカが一人二役で見せる凄絶なギャップ！ 映画『アザー・マミー』予告映像
本作は、『M3GAN／ミーガン』『ブラック・フォン』『透明人間』など数多くのヒット作を生み出し、ハリウッドのホラー界を牽引する“恐怖の工場”こと製作会社ブラムハウスと、現代ホラーを代表するクリエイター、ジェームズ・ワン率いるアトミック・モンスターが世に送り出す最新ホラー。
原作は、『バード・ボックス』のジョシュ・マラーマンによるニューヨーク・タイムズ・ベストセラー小説『Incidents Around the House』。少女ベラが自分の母親に不気味なほどそっくりな“何か”と出会い、逃げ場なく闇へと引き込まれていく恐怖の物語をスリルたっぷりに描く。
監督を務めるのは、『ズーム／見えない参加者』『ブギーマン』などで注目を集めたロブ・サヴェッジ。主演のアカデミー賞受賞俳優ジェシカ・チャステインは、ベラの母親と、彼女に不気味なほどよく似た謎の存在“アザー・マミー”の一人二役に挑み、新境地となる怪演を披露する。また、ベラの父親役をドラマ『トランスペアレント』のジェイ・デュプラス、少女ベラ役を『ハウスメイド』のアラベラ・オリビア・クラークが演じる。
火災アラームが鳴り響き、父親（ジェイ）が駆けつけると、そこで目にしたのは、テーブルの下に潜み、手足を異様な角度に折り曲げた、母親と同じ顔をした“何か”。その姿に驚いた父親は、背後のガラス戸を突き破ってしまう。
さらに恐怖は続く。「誰か家にいた。君に似てた」と怯える父親と、困惑する母親。目の前にいるのは本当に「母親」なのか、それとも--。
「母親」役と、その姿を模した“何か”である「アザー・マミー」役という、ジェシカが一人二役で見せる凄絶なギャップが、トラウマ必至の予告映像に仕上がっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルには、「私の部屋には、ママと同じ顔の“何か”がいる」という意味深なキャッチコピーとともに、不気味なほほ笑みを浮かべながら涙を流すジェシカの姿が描かれている。
ムビチケ前売券（オンライン）は9月11日より発売予定。
映画『アザー・マミー』は、11月20日より全国公開。