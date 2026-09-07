三浦大輔「家族に見せたら大爆笑」の“イケおじ”姿！ 行きつけ店でのクールな表情に「イケメンやなぁ～」「惚れ直し」
月刊情報誌「東京カレンダー」は9月2日、公式Xを更新。横浜DeNAベイスターズの元監督・三浦大輔が11月号に登場することを告知し、撮影時のオフショットを公開した。
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東京カレンダーは「#ハマの番長、降臨」と題してメイキング動画を公開。撮影が行われたのは三浦が「よく来ています」と語る横浜ハンマーヘッドで、バーカウンターでコーヒーを楽しむ三浦は、トレードマークのリーゼントにジャケットスタイルで登場した。動画では、関係者と自撮りしたり、談笑したりする様子も公開。三浦は撮影したばかりの写真を確認しながら「家族に見せたら大爆笑」とコメントするなど、茶目っ気たっぷりの笑顔を見せている。
撮影中には、ファンから写真撮影を求められると快く応じる“神対応”も披露。さらに、ステーキを豪快に頬張る姿も公開されており、東京カレンダーは「男らしく見惚れてしまうほど」とつづっている。
この投稿には、Xユーザーから「素敵すぎる」「イケメンやなぁ～」「惚れ直し」「イケおじ」「かっこよすぎます」「撮った写真全部下さい！！」「番長が楽しそうにしてるのを見れるだけでも嬉しい」「東カレに三浦大輔？夢？」「永遠にカッコ良いな本当に」「改めて三浦大輔はカッコいい」などコメントが寄せられた。