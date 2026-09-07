KOC優勝し最高月収600万円→仕事激減でバイト生活…売れっ子芸人もダメ出し「とにかくテレビのスタッフにハマらない」
ABEMAオリジナルの密着型ドキュメンタリー『NO MAKE』にて、お笑いコンビ・かもめんたるの槙尾ユウスケに独占密着した最新話を配信された。
【写真】売れっ子芸人にも慕われる槙尾ユウスケ
2007年、早稲田大学のお笑いサークルで出会った岩崎う大とコンビを結成した槙尾。結成からわずか6年後の2013年、見事『キングオブコント』の王者に輝きました。当時について槙尾は、「（優勝）直後は1週間仕事で埋まっていた」「（最高月収）5～600万円の月はあった」と華々しい栄光を回顧。
しかしその活躍も長くは続かず、仕事は徐々に減少。「優勝して次の年かその次の年ぐらいには、もうバイトしなきゃみたいな感じにはなっていた」と語り、収入は全盛期から激減したという。家族を養うために不動産会社で働き始めた槙尾だが、そこで苦手だった“飛び込み営業”も経験。
その後、知り合いから紹介された外資系の会社で採用面接を受けることに。「（面接で）『キングオブコント優勝した』『芸人をやっている』とか自分としての武器は言った」と振り返るものの、「全然感触が良くなくて。普通に落ちました」と就職活動の厳しさを明かした。
そんな槙尾は、カレー店「秋葉原カリガリ」の社長との出会いをきっかけに、カレーショップ「カリガリ マキオカリー」をオープン。現在は平均して月20万～30万円ほどを稼いで生活を維持しているほか、若手芸人や役者たちが“働きやすい”雇用の場としても店を切り盛りしている。
番組では、槙尾と後輩芸人・みなみかわたちの会食にも密着。みなみかわは「どういう気持ちなんですか？ 後輩から奢られる気持ちは」と冗談を飛ばしつつも、下積み時代に受けた恩から現在も槙尾を慕っているといいます。みなみかわは槙尾について「やっぱり後輩から好かれる。俺ら後輩から見てもほっとけないといいますか」と切り出すと、「さらば青春の光の森田もそうだし、俺もそうだし。ウエストランドの井口とか。（槙尾さんが）なんとかいい感じになればなって思うんですけど、とにかくテレビのスタッフにハマらない」と、愛あるダメ出しをお見舞い。続けて、みなみかわから「槙尾さんが売れる方法は一つある」「（さらば青春の光）森田と俺がもっと売れること」と提示され、槙尾が素直に「お願いします」と頭を下げると、みなみかわが「怒るところです」とすかさずツッコむなど、気心の知れた関係だからこその賑やかなトークが繰り広げられた。
最後に、お笑いとカレー店の“二刀流”での歩みについて、槙尾は「理想はかもめんたるの仕事が増えてきたら、シフトチェンジしていってもいい」「1年でも長く1日でも長く続けられるように頑張るっていうのが目標。『僕がお笑い辞める＝かもめんたる無くなる』ってことなんで」と、コンビへの熱い思いを語った。芸人仲間たちに支えられながら、相方・う大への唯一無二の信頼を胸に、自らの道を模索する槙尾の“イマ”に迫った密着の全貌は、現在もABEMAにて無料配信中。
【写真】売れっ子芸人にも慕われる槙尾ユウスケ
2007年、早稲田大学のお笑いサークルで出会った岩崎う大とコンビを結成した槙尾。結成からわずか6年後の2013年、見事『キングオブコント』の王者に輝きました。当時について槙尾は、「（優勝）直後は1週間仕事で埋まっていた」「（最高月収）5～600万円の月はあった」と華々しい栄光を回顧。
その後、知り合いから紹介された外資系の会社で採用面接を受けることに。「（面接で）『キングオブコント優勝した』『芸人をやっている』とか自分としての武器は言った」と振り返るものの、「全然感触が良くなくて。普通に落ちました」と就職活動の厳しさを明かした。
そんな槙尾は、カレー店「秋葉原カリガリ」の社長との出会いをきっかけに、カレーショップ「カリガリ マキオカリー」をオープン。現在は平均して月20万～30万円ほどを稼いで生活を維持しているほか、若手芸人や役者たちが“働きやすい”雇用の場としても店を切り盛りしている。
番組では、槙尾と後輩芸人・みなみかわたちの会食にも密着。みなみかわは「どういう気持ちなんですか？ 後輩から奢られる気持ちは」と冗談を飛ばしつつも、下積み時代に受けた恩から現在も槙尾を慕っているといいます。みなみかわは槙尾について「やっぱり後輩から好かれる。俺ら後輩から見てもほっとけないといいますか」と切り出すと、「さらば青春の光の森田もそうだし、俺もそうだし。ウエストランドの井口とか。（槙尾さんが）なんとかいい感じになればなって思うんですけど、とにかくテレビのスタッフにハマらない」と、愛あるダメ出しをお見舞い。続けて、みなみかわから「槙尾さんが売れる方法は一つある」「（さらば青春の光）森田と俺がもっと売れること」と提示され、槙尾が素直に「お願いします」と頭を下げると、みなみかわが「怒るところです」とすかさずツッコむなど、気心の知れた関係だからこその賑やかなトークが繰り広げられた。
最後に、お笑いとカレー店の“二刀流”での歩みについて、槙尾は「理想はかもめんたるの仕事が増えてきたら、シフトチェンジしていってもいい」「1年でも長く1日でも長く続けられるように頑張るっていうのが目標。『僕がお笑い辞める＝かもめんたる無くなる』ってことなんで」と、コンビへの熱い思いを語った。芸人仲間たちに支えられながら、相方・う大への唯一無二の信頼を胸に、自らの道を模索する槙尾の“イマ”に迫った密着の全貌は、現在もABEMAにて無料配信中。