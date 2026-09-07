ネットフリックスの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」のシーズン2がSNSで「炎上」し、法務省がタイアップを中止した。過去に「人に火をつけた」「バイクを盗んだ」などと語ったメンバーがいたことから、犯罪行為を犯した人物を安易に出演させるべきではないといった声が相次いだのだ。しかし番組全体を見ると、そこには出演者たちが自身の過去や生い立ちと向き合い、変わろうとする姿も描かれていた。「更生」を描くことと、過去の加害を肯定することは同じなのだろうか。（フリーライター 鎌田和歌）

「ラヴ上等」は、タレントのMEGUMIがプロデュースする恋愛リアリティーだ。「ヤンキー恋愛リアリティーショー」を銘打っており、出演する男女は顔や体に入れ墨があったり、小指がなかったり、派手髪だったり、いかにも「悪そうなヤツら」である。

メンバーたちの自己紹介からは、過去に少年院や鑑別所に入っていたであろうことがうかがえるし、シーズン2のメンバーには、いわゆる「反社」から足抜けしたと語る者もいる。

ネット上で物議を醸した理由は、出演したメンバーが語った「人に火をつけた」「バイクを盗んだ」などの過去のエピソードだった。被害に遭った人がいるのに、加害した側が堂々と番組に出演するのはいかがなものか、という批判だった。

法務省は8月21日にタイアップの中止を発表した。この中止を歓迎する声は多いように見える。

筆者はシーズン1からこのリアリティー番組を視聴している。もうあらかた批判は出たように思うが、改めてこの番組の構成から、「更生保護」について考えてみたい。

過去の虐待や差別を語るメンバーも

誤解を恐れずに言えば、個人的な感想としてはシーズン1はシーズン2よりも見応えがあった。

この理由は、シーズン2は1よりも、出演者の過去が現在の葛藤につながっている様子が見えたと感じたからである。また、シーズン2は、メンバー同士での話し合いを経ての団結が顕著に感じられた。

特に第5話から第7話のあたりはメンバーの内面に迫る場面が多かった。これはその後にMCのひとりである永野が「やっと恋リアに戻った」というような趣旨の発言をしていることからもわかる。恋リアというよりも人間ドラマのように映った。

視聴途中で法務省とタイアップしていたことを知った。なるほど「更生保護」が裏のテーマとしてあったからこその、あのような展開であったのだな、と感じた。番組制作側としても、法務省とのタイアップがあったからこそ、直接的に恋愛要素がないシーンでもあえて採用したのではないか。

メンバーはたしかに過去の犯罪行為を語る。ただ、それらの多くは武勇伝というよりは、過去の行いへの後悔が前提だったように見えた。この点は見る人によって感想が違うだろうが、筆者にはそう映った。番組側から促されて過去を語ったメンバーもいたので、単純に武勇伝のように語ったかのように切り取られるのは若干気の毒だなとも感じる。

あるメンバーは、組織から抜けたきっかけを「自分の子どもに会えないのが嫌だったから」と語るし、他のメンバーたちからも異口同音に「変わりたい」「自分を見つめ直し、変わらないといけない部分がある」ことが吐露される。恋愛をする場に集まったことがきっかけではあるが、メンバー同士でわかり合おうとする様子が見られる。

またシーズン2の特徴として、育ってきた家庭の複雑さを語ったメンバーが多いことが挙げられるだろう。

親の離婚、義母や祖父母に育てられたこと、虐待など。途中で母親に電話をして、「一緒に裸足で逃げたこともあった」と語る女性メンバーもいる。彼らにとっては、子どもの頃から暴力と隣り合わせの日常であったことがわかる。外国にルーツを持つメンバーは、自らが受けてきた差別についても言及する。

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