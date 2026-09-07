「予約販売だったぁぁぁぁぁぁ！！！！！」ワークマンの“カメラバッグ”に反響。「追加生産希望」の声続出
「ワークマンがカメラバッグ出す時代になったかぁ」という声が上がるほど、ワークマンの「ガバッと出せるインナーケース付きカメラバッグ」がSNSで話題になっています。予約商品ながら発売直後に予約終了となるほどの人気ぶりです。
【写真を見る】ワークマン「ガバッと出せるインナーケース付きカメラバッグ」上からも横からも取り出せる2WAY仕様
上（面ファスナー仕様）からも横（ファスナー仕様）からもサッと取り出せる2WAYオープン仕様なので、リュックの中で荷物がぐちゃぐちゃになる心配もありません。インナーバッグと仕切りを外せば、1室構造のバッグとして普段使いすることも可能です。
底面には汚れを防ぐパーツが付いており、床に置いても自立する安心構造。撥水性もあり、天気が不安定な日も安心。ほかにも、体に固定できるチェストベルトや、三脚を持ち運べるサイドポケット、小物を下げられるDカンなど、機能が充実しています。
サイズはバッグが縦約49×横34×幅14cm（容量約25L）、インナーケースが縦約15×横31×幅14cm（容量約6L）。カラーはクロ・シロの2色展開で、予約価格は税込4900円です（10月末頃までに発送予定）。
また、「ワークマンがカメラバッグ出す時代になったかぁ、ジャンル問わずほんといろんなもの出てくるなワークマンは」「これの黒良いな 地面にリュックを置くタイプのイベントの時とか良いな 三脚もつけれるし」「あ、これ良き～！リュックにカメラ入れると取り出す時にどうしても中身ぐっちゃぐちゃになるので、横から取り出せるの助かる～～～」「めちゃくちゃいいじゃんこれ！！！！」「これ普通にカメラ関係なく良さそうでは？？？」という声も見られました。
さらに「あ"ーーーーーーー！！！！！！ ワークマンのカメラバッグ、予約販売だったぁぁぁぁぁぁ！！！！！ 予約終了してる」「発売日でもう予約終了していました ぜひ追加生産をお願いします」と、早くも人気で予約終了になったことを伝える声も寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)
【写真を見る】ワークマン「ガバッと出せるインナーケース付きカメラバッグ」上からも横からも取り出せる2WAY仕様
ワークマン「ガバッと出せるインナーケース付きカメラバッグ」上からも横からも取り出せる2WAY仕様フルサイズのカメラも収納できるクッション性の高いインナーバッグ付きの2段構造で、機材に合わせて位置調節や取り外しができる仕切りが2個付いています。
底面には汚れを防ぐパーツが付いており、床に置いても自立する安心構造。撥水性もあり、天気が不安定な日も安心。ほかにも、体に固定できるチェストベルトや、三脚を持ち運べるサイドポケット、小物を下げられるDカンなど、機能が充実しています。
サイズはバッグが縦約49×横34×幅14cm（容量約25L）、インナーケースが縦約15×横31×幅14cm（容量約6L）。カラーはクロ・シロの2色展開で、予約価格は税込4900円です（10月末頃までに発送予定）。
SNSでも「俺たちのワークマン！！！！」と反響公式Xでのこの投稿には、「レース観戦にめっちゃいい 最高」「デッキケース入れるのとかに良さそう」「PC入るのか気になるけど、結構いいなコレ」「さすがにほしいぞーーーー 俺たちのワークマン！！！！」「気になる､､､！」「ワークマンすごいな。それなりに需要ありそう」「便利じゃん！！」「え、安、しかも白なん可愛い」「使いやすそう！！！」「ワークマンでこれはアツい」といったコメントが寄せられています。
また、「ワークマンがカメラバッグ出す時代になったかぁ、ジャンル問わずほんといろんなもの出てくるなワークマンは」「これの黒良いな 地面にリュックを置くタイプのイベントの時とか良いな 三脚もつけれるし」「あ、これ良き～！リュックにカメラ入れると取り出す時にどうしても中身ぐっちゃぐちゃになるので、横から取り出せるの助かる～～～」「めちゃくちゃいいじゃんこれ！！！！」「これ普通にカメラ関係なく良さそうでは？？？」という声も見られました。
さらに「あ"ーーーーーーー！！！！！！ ワークマンのカメラバッグ、予約販売だったぁぁぁぁぁぁ！！！！！ 予約終了してる」「発売日でもう予約終了していました ぜひ追加生産をお願いします」と、早くも人気で予約終了になったことを伝える声も寄せられています。
(文:All About ニュース編集部)