◇ナ・リーグ ドジャース6-５ナショナルズ（2026年9月5日 ロサンゼルス）

左膝、右上腕、首に不調を抱えるドジャース・大谷が、打撃練習を再開した。移籍後初の3試合連続欠場となったナショナルズ戦中に室内施設で打ち込み、デーブ・ロバーツ監督は「打撃コーチからは“ある程度しっかり強く振っていた”と聞いている。痛みを訴えることはなかった」と説明した。

今後の焦点は負傷者リスト（IL）入りするかどうか。規定ではIL入りを最大3日間さかのぼることができ、6日（日本時間7日）までに登録されれば、欠場した3日を起点にできる。二刀流登録の大谷は15日間のILが適用されるため、最短で18日（同19日）に復帰可能となる。IL入りの判断基準に“打撃練習後のコンディションの変化”を挙げていた指揮官は「明日、球場に来たときにどういう状態なのかを見たい。スイングできたことは良かった」と語った。

チームは大谷が欠場した3試合で3連勝。地区2位のダイヤモンドバックスに10・5ゲーム差をつけて首位を走っており、復帰を急ぐ必要のないチーム状況も追い風となる。（柳原 直之）