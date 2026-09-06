今夜『VIVANT』乃木の“運命の7日間”が始まる 悲壮に満ちた表情の第17話先行場面カット
今夜9月6日21時から、堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第17話が放送される。放送を目前に控え、場面写真1カットが先行解禁された。
【写真】『VIVANT』エージェントから傭兵まで 人気俳優のサプライズ出演にびっくり「昨日見た顔だと思ったら」「贅沢すぎる」
今夜放送の第17話では、別班救出作戦に大きな転機が訪れる。
今回公開された場面写真に写るのは、悲壮に満ちた表情の乃木（堺）。絶体絶命のピンチを前に乃木は何を思い、どのような決断を下すのか。圧倒的なシンシーの力の前に乃木に訪れるのは敗北か、奇跡か…!? 乃木の“運命の7日間”がいま始まる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
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今夜放送の第17話では、別班救出作戦に大きな転機が訪れる。
今回公開された場面写真に写るのは、悲壮に満ちた表情の乃木（堺）。絶体絶命のピンチを前に乃木は何を思い、どのような決断を下すのか。圧倒的なシンシーの力の前に乃木に訪れるのは敗北か、奇跡か…!? 乃木の“運命の7日間”がいま始まる。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。