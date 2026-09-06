トランプ政権が公開したテトリスライクなゲームにテトリス公式が反応
ホワイトハウスが公開したテトリスを模倣したゲームに対して、テトリス公式が「著作権侵害について、深刻に受け止めています」と反応しました。
Tetris Responds After Trump Administration Launches Build the Wall Clone
https://www.ign.com/articles/tetris-responds-after-trump-administration-launches-build-the-wall-clone-game
https://www.theverge.com/policy/990520/trump-arcade-games-maga-copyright
ホワイトハウスがドナルド・トランプ大統領が推進する政策をテーマにしたゲームをまとめた「Arcade」というウェブサイトを公開しました。「Arcade」では記事作成時点で5つのゲームが公開されており、Flappy Birdやテトリス、ヘビゲームなど有名ゲームを模した内容となっています。
ホワイトハウスがトランプ大統領の政策をフィーチャーしたゲームサイトを開設 - GIGAZINE
その中のひとつが、テトリスのようにブロックを積み上げて画面の右側から来る侵略者を妨害する「BUIL THE WALL」です。ゲーム性こそ違うものの、見た目は完全にテトリスで、内容は明らかにアメリカとメキシコの国境に建設されている壁を意識したものとなっています。
このゲームが公開されたのち、テトリス公式のInstagramアカウントが「テトリスは『BUIL THE WALL』の制作に関与していません。著作権侵害について、深刻に受け止めています」というメッセージと共に、以下の画像を投稿しました。
この投稿をInstagramで見る Tetris(@tetris_official)がシェアした投稿
画像には「テトリスでは人と人とのつながり、そして人々を分断するのではなく、結びつける力を大切にしています。世界中のファンの皆さんへ、我々は皆さんを愛し、皆さんの存在をしっかりと見ています。皆さんが私たちのコミュニティの一員でいてくれることに感謝しています」というメッセージが書かれています。
さらに、テトリスの著作権および商標権を管理するザ・テトリス・カンパニーの広報担当であるケリー・ブルスカ氏は、The Vergeに対して「テトリスは40年以上にわたり世代や文化を超え、遊びと喜びを通して人々を結びつけてきました。このゲームの目的は常に、できるだけ多くのラインを消すために、目的を持ってブロックを積み重ねることです。現在、この件について調査中です」という声明を寄せました。
なお、ホワイトハウスはArcade公開時、各ゲームをアピールする動画を公開しているのですが、動画の冒頭ではセガ(SEGA)のロゴをパロディした「MAGA」というロゴと共に、「メ～ガ～」という音が流れます。
CAN'T STOP WINNING. 🎮
Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.
LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg— The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026
トランプ政権は2025年9月にもアニメ・ポケットモンスターの映像や主題歌を使い、不法移民の取り締まりを宣伝する動画を投稿。
ポケモンのテーマソング＆映像を使った移民排除を宣伝する動画をアメリカ国土安全保障省の移民・関税執行局が公開し猛反発を受ける - GIGAZINE
これに対して、株式会社ポケモンは「当社はこのコンテンツの作成や配信には関与しておりません」とコメントしました。
株式会社ポケモンが「アメリカ国土安全保障省の移民取り締まり宣伝動画にポケモンを利用することは許可していない」と言及 - GIGAZINE