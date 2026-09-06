『VIVANT』第17話 別班奪還作戦に非情な決断が下される
堺雅人が主演する日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）の第17話が6日の今夜放送される。
【写真】『VIVANT』“ドラム”富栄ドラム、角界レジェンドと遭遇
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
■第17話あらすじ
シンシーの狙いが見えてきた中で、野崎（阿部寛）の潜入作戦が敵に見破られてしまう。野崎の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木（堺）と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）。
さらに、野崎が暗号化して日本に送っていたメッセージも解読され絶体絶命の状況に陥ってしまう。
そんな中、黒須（松坂桃李）たち別班員を助ける為に奔走する乃木に、非情な通告が行われる。
今回公開された写真の乃木の目には一点の光が…。拉致された仲間を巡る状況が困難を極めていく中、乃木の視線の先にあるのは希望か絶望か…。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【写真】『VIVANT』“ドラム”富栄ドラム、角界レジェンドと遭遇
本作は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
シンシーの狙いが見えてきた中で、野崎（阿部寛）の潜入作戦が敵に見破られてしまう。野崎の前に現れたのは、死んだはずのかつての部下で、乃木（堺）と瓜二つの男、リュウミンシュエン（堺／二役）。
さらに、野崎が暗号化して日本に送っていたメッセージも解読され絶体絶命の状況に陥ってしまう。
そんな中、黒須（松坂桃李）たち別班員を助ける為に奔走する乃木に、非情な通告が行われる。
今回公開された写真の乃木の目には一点の光が…。拉致された仲間を巡る状況が困難を極めていく中、乃木の視線の先にあるのは希望か絶望か…。
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。