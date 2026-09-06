1軍通算350登板で82勝78敗64ホールド、防御率3.71

ロッテは4日、唐川侑己投手が今季限りで現役を引退することを発表した。2007年の高校生ドラフト1巡目で入団してからロッテ一筋で19年間プレーしてきた右腕。地元・千葉のドラ1として愛され続けた男の幕引きに、ファンからはこれまでの貢献を労う声とともに、年齢を感じさせない“イケメン”ぶりに衝撃が走った。

成田高時代に中田翔、佐藤由規とともに「高校BIG3」として注目を浴びた唐川。プロ1年目の2008年に平成生まれ初の勝利投手となると、2009年には高卒2年目で143回3分の1を投げて5勝をマーク。2011年には初の規定投球回に到達して自己最多の12勝、防御率2.41を記録した。2018年以降は中継ぎでも活躍し、2019年から3年連続で10ホールド以上、2021年には22ホールドを挙げた。

端正な顔立ちで長年高い人気を誇ったが、気がつけば37歳。しかし入団当時から変わらぬ若々しさにファンは唖然。ネット上には、その驚異的なビジュアルに驚くコメントが数多く並んだ。

「顔全然変わらんままやな」

「ずっとルーキー感があった」

「顔が若すぎて引退の違和感がすげぇ」

「童顔だからまだ30歳くらいかと」

「額にしわは増えたけどデビュー時のままのかわいらしい顔」

「引退となってもまだ顔が若いままでミラクルすぎる」

プロ通算350登板で82勝78敗64ホールド、防御率3.71を記録したキャリア。本人は「19年間プレーできたことは、私の大きな財産です」とファンへ熱い感謝を寄せ、今季限りでの決断を下した。最後を飾る引退試合は、10月3日に本拠地であるZOZOマリンスタジアムで行われるソフトバンク戦で予定されており、慣れ親しんだマウンドでファンに最後の別れを告げる。（Full-Count編集部）