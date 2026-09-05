「衝撃だ！」「日本にこんな点取り屋がいたのか」ドイツで無双する24歳日本人MFに韓国メディアが衝撃！「度肝を抜かれた」「ブンデスの得点王候補に浮上」
フライブルクのMF鈴木唯人は、ブンデスリーガ開幕節のブレーメン戦に先発出場。29分、48分、55分とすべてワンタッチシュートでネットを揺らし、いきなりハットトリックを達成した。
この無双ぶりに韓国メディアも驚愕。『スポーツ朝鮮』は次のように報じた。
「衝撃だ！日本にこんな点取り屋がいたのか。フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が開幕戦でハットトリックを達成し、ブレーメン相手に４－１の快勝を導いた。その驚異的なパフォーマンスに度肝を抜かれた」
また、『InterFootball』も「新たな日本人ゴールマシンが出現。フライブルクの鈴木がデビュー戦でハットトリック！周囲は驚愕」「ブンデスリーガの得点王候補として急浮上した」と伝えた。
北中米ワールドカップでは11分間しかプレーしなかった24歳のパフォーマンスに仰天したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】全てワンタッチ！鈴木唯人の衝撃ハット
この無双ぶりに韓国メディアも驚愕。『スポーツ朝鮮』は次のように報じた。
「衝撃だ！日本にこんな点取り屋がいたのか。フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が開幕戦でハットトリックを達成し、ブレーメン相手に４－１の快勝を導いた。その驚異的なパフォーマンスに度肝を抜かれた」
また、『InterFootball』も「新たな日本人ゴールマシンが出現。フライブルクの鈴木がデビュー戦でハットトリック！周囲は驚愕」「ブンデスリーガの得点王候補として急浮上した」と伝えた。
北中米ワールドカップでは11分間しかプレーしなかった24歳のパフォーマンスに仰天したようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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