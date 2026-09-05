開幕戦でいきなり３ゴールを挙げた鈴木。(C)Getty Images

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　フライブルクのMF鈴木唯人は、ブンデスリーガ開幕節のブレーメン戦に先発出場。29分、48分、55分とすべてワンタッチシュートでネットを揺らし、いきなりハットトリックを達成した。

　この無双ぶりに韓国メディアも驚愕。『スポーツ朝鮮』は次のように報じた。

「衝撃だ！日本にこんな点取り屋がいたのか。フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が開幕戦でハットトリックを達成し、ブレーメン相手に４－１の快勝を導いた。その驚異的なパフォーマンスに度肝を抜かれた」
 
　また、『InterFootball』も「新たな日本人ゴールマシンが出現。フライブルクの鈴木がデビュー戦でハットトリック！周囲は驚愕」「ブンデスリーガの得点王候補として急浮上した」と伝えた。

　北中米ワールドカップでは11分間しかプレーしなかった24歳のパフォーマンスに仰天したようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】全てワンタッチ！鈴木唯人の衝撃ハット

 