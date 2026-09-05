全米オープン

テニスの全米オープンは現地4日、女子シングルス3回戦が行われ、世界ランク1位のアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）が同92位カミラ・ラヒモワ（ウズベキスタン）に2-0（6-3、6-4）で勝利した。試合中には、大麻の匂いがするとアピールし、一時中断する珍場面があった。

突如、サービスを止めたサバレンカ。ウンザリした表情で、何かを審判に伝えた。どうやら、近くからマリファナの強烈な匂いが漂ってきたようで、「誰かが大麻を吸っている。凄い匂いなの」と訴えていた。米放送局「ESPN」の女子スポーツ専門インスタグラムは、試合後のサバレンカの会見映像を公開した。

マリファナの匂いについての質問が殺到した会見。サバレンカは、「マリファナの話しか聞こえないんだけど。もしみんなが吸い続けたら、私までハイになっちゃうかもしれないわよ。もっと大麻について話すの？ ちょっとみんな、さっきから笑ってるじゃない。それとも、あなたたちも……もしかしてあなたも吸ってたんじゃないの？」と冗談交じりに語った。

それでも食い下がる記者は、「マリファナの匂いに気づいた時、どう反応しましたか？ また、ここで以前にも同じようなことがありましたか？」と続けて質問。サバレンカは、「もう、ちょっとみんな。マリファナについてはこれ以上言うことはないわよ。ただテニスコートのすぐ近くで吸うのはやめてほしいってお願いしたいわ」と、ファンにお願いしていた。



（THE ANSWER編集部）