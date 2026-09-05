『バイオハザード』米国初動興収、シリーズ記録を更新へ ─ チケット前売り絶好調、5,000万ドル好発進の可能性も

サバイバルホラーゲームの金字塔の新たな映画版『バイオハザード』が、予想以上の大ヒットとなりそうだ。

2026年9月18日の米国公開（日本公開日は10月9日）に先駆け、本国ではチケット販売がスタート。米によると、公開後3日間のオープニング興行収入は約3,500万ドルとみられているが、発売初日の好調ぶりから、5,000万ドル到達の好発進もありうるとみられている。

『バーバリアン』（2022）『WEAPONS／ウェポンズ』（2025）の鬼才ザック・クレッガー監督が手がける本作は、ゲームのキャラクターを登場させるのではなく、オリジナル脚本で「ゲームのプレイ体験」を映画化する新機軸。主人公の配達員ブライアンは依頼を受け、ラクーンシティ総合病院まで、とある荷物を運ぶことになるが……。

本作のオープニング成績は、現在の予測値である3,500万ドルのままでも、映画『バイオハザード』シリーズの歴代記録を更新する。歴代記録を保持するのは、第4作『バイオハザードIV アフターライフ』（2010）の2,665万ドルで、『アバター』（2009）以降の3D映画ブームに後押しされての大ヒットとなっていた。

今回の注目度の高さは、やはり『WEAPONS／ウェポンズ』で一躍ホラー界の旗手となったクレッガー監督への支持によるところが大きい。年代別に見ると、「もっとも観たい作品」として選んだ最大層は25歳未満の男性で、これに25歳以上の男性が続いた。「もっとも観たい作品」としての数値は、『WEAPONS／ウェポンズ』や『エイリアン：ロムルス』（2024）を上回ったという。

唯一の懸念は、「もっとも観たい作品」で本作以上の数字を叩き出していた『モータルコンバット／ネクストラウンド』（2026）が、オープニング興行収入で事前の予想を大きく下回る結果となったこと。あくまでも油断禁物だが、口コミ次第ではさらなるヒットも見込めるだけに、あとは映画の完成度にかかっているところも大きいだろう。

映画『バイオハザード』は2026年10月9日（金）に全国公開。

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