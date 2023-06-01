Ｆ１イタリア・グランプリ（ＧＰ、決勝６日）フリー走行２回目（ＦＰ２）が４日に行われ、前戦オランダＧＰに続いてレーシングブルズから緊急出場した角田裕毅が、１０番手と好走を見せた。

角田はレッドブルのアイザック・ハジャールが手首の負傷で欠場となった影響で、オランダＧＰに姉妹チームのレーシングブルズから電撃出走し、今季初戦としては大健闘の１１位だった。

ハジャールがまだ万全の状態ではないため、前戦に引き続き角田にチャンスが与えられた。そして、迎えた最初の公式セッションとなるＦＰ１では１２番手だったが、続くＦＰ２では好パフォーマンスを披露。親チームであるレッドブルのマックス・フェルスタッペンに０・０７８秒差と肉薄する１０位となり、同じくレッドブルで１２位だったリアム・ローソンを見事に〝食う〟活躍だった。

角田の熱走にファンからも期待が沸騰。「ＦＰ２見てる限り、角田思ってたよりかなり戦えそうだな」「まだ２戦目とは思えないスキルだ」などと賛辞が相次いでいる。

５日の予選、そして６日の決勝へ期待が高まるばかりだ。