YouTubeチャンネル「sonishka1」では、裏庭で出会った三毛猫とリスの様子が配信され、動画のコメント欄には「まるでアニメみたい！」「この動画大好き」の声が続出しました。

【画像5枚】猫にロックオンされていることに気付かないリス→アニメみたいな“追いかけっこ”に！

猫とリスの“追いかけっこ”が始まる！？

注目を集めたのは「Funniest Video of Calico Cat stalking Hungry Squirrel」という動画。裏庭に来た猫が見つけたのは、木の上のリスでした。

猫がいることを気にもせず、フェンスに設置されているエサ箱に降りてきたリス。猫はしっかりとロックオン状態です。果たしてリスはどうなってしまうのでしょうか。

フェンスの上のエサ箱までたどり着いた猫ですが、リスはあまり猫の存在を気にしていないようで、平然としています。軽く猫パンチを繰り出しますが、逆にリスパンチをおみまいされてしまいました。

すると、エサを食べ終わったリスはフェンスの上へ。猫は続こうとしますが、フェンスの上は板一枚分の厚みしかありません。さすがの猫でもフェンスの上を歩くのは難しそうです。

それでも「ちょ、ちょっと待つのニャ」とリスを追いかけて、フェンスをまたがってヨチヨチとすすむ猫。この歩き方を見ていると、思わず猫を応援したくなりますね。

投稿者によると、猫のスニッカーズは穏やかで好奇心旺盛。毎日リスを眺めていて、リスも彼女の姿を見慣れており、たまに鼻をくっつけ合うこともあるそう。動画の視聴者からは「ディズニーアニメみたいだよね」「YouTubeで今まで見た中で最高の動画！」といった声が寄せられていました。