フランス1部リーグ・アン第3節が現地時間9月3日に行われ、リールに新加入した日本代表FW上田綺世がアウェーのトゥールーズ戦で値千金のデビュー弾となる移籍後初ゴールをマーク。

これが決勝点となり、チームに1-0の勝利をもたらした。見事な活躍を見せた直後、フランスの“レジェンド”であるFWオリビエ・ジルーと熱い抱擁を交わすシーンが公開され、SNS上で大きな感動を呼んでいる。

喜びを分かち合った。途中出場ながら見事なゴールでチームを勝利に導いた上田。晴れやかな表情で選手たちと挨拶をかわしていくと、そこに世界的なストライカーであるジルーが歩み寄った。笑顔で言葉をかけながら、最後は上田と熱いハグ。新天地で結果を出した日本人ストライカーを、経験豊富な名手が温かく出迎える胸熱な瞬間となった

スポーツチャンネル「DAZN」公式X（旧ツイッター）は、8月31日の加入発表からわずか3日で結果を出した上田に対し「レジェンドとも熱き抱擁 値千金のデビュー弾で勝利をもたらした 殊勲の上田綺世をジルーが称える」と綴り、試合後のワンシーンを公開した。

本来であればポジションを争うライバルにもなり得る存在。それでもジルーが見せた美しいスポーツマンシップと2人の絆を感じさせるシーンに、SNS上の日本人ファンからは「ライバルなのに本当にジルーは人間が出来てるよなぁ」「ジルーかっこよすぎ。いいチームに入ったなあ」「ジルーとの熱いハグ、ねぎらいの声かけ、ちょっと泣いちゃった」「ジルーめちゃくちゃ上田のこと可愛がってくれてるじゃん、最高すぎる」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）