「MAGA」がまるで「SEGA」？トランプ政権が”政策ゲーム”公開　国境に壁を建設、押し寄せる人たちから国境守るゲームも

アメリカのトランプ政権が、自らの政策や実績をテーマにしたミニゲームを公開しました。

ホワイトハウスが3日、SNSに新たに公開したゲームサイトには、トランプ大統領が掲げる「アメリカを再び偉大に」を意味する「Make America Great Again」の頭文字、「MAGA」が大きく表示されています。

文字は、大手ゲームメーカー「SEGA」のロゴを思わせるデザインです。

サイトでは、トランプ政権が進める政策などをモチーフにした5種類のゲームを公開しています。

このうち、「BUILD THE WALL」では、国境に壁を建設し、押し寄せる人たちから国境を守ります。

また、アメリカとメキシコの国境を流れる川沿いで国境警備を行うゲームのほか、学校給食を仕分けしながら、「アメリカを再び健康にする」を意味する「Make America Healthy Again」の実現を目指すゲームもあります。

ホワイトハウスの担当者は新たに公開したゲームサイトについて、「大統領の数多くの実績をすべてのアメリカ国民の心に響く形で伝えるため、新たな手法を取り入れている」「楽しさと勝利を重視する文化」を打ち出す狙いがあると説明しています。

トランプ政権はこれまでも、人気アニメなどをモチーフにした画像や動画をSNSに投稿するなどしていて、新たなゲームサイトも波紋を広げそうです。