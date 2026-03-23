顔の印象はどこまで人に影響を与えるのか。顔研究の第一人者である山口真美氏は「6〜8カ月の乳児ですら、大人を表情で判断している。人から信頼されたいなら『信頼性の高い表情』をつくるとよい」という――。※本稿は、山口真美『美人はそれほど得しない？ ルッキズムの科学』（ハヤカワ新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／tsuyoshi_kinjyo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tsuyoshi_kinjyo■第一印象