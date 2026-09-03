映画『ミート・ザ・ペアレンツ』27年1月8日公開決定 ベン・スティラーとアリアナ・グランデが大激突！
マリッジコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズ15年ぶりの最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』の公開日が、2027年1月8日に決定。義父・グレッグ（ベン・スティラー）と元FBIの最強フィアンセ・オリヴィア（アリアナ・グランデ）が激突する海外版本予告映像、場面写真2点が解禁された。
【写真】映画『ミート・ザ・ペアレンツ』場面写真
2001年の公開以来、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』。ロバート・デ・ニーロ演じる“最恐の義父”と、ベン・スティラー演じる“史上最もツイてない婿”の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。そんな伝説のマリッジコメディが、新世代のキャストを加えて帰ってくる。
脚本・監督は、これまでシリーズの脚本に携わってきたジョン・ハンバーグ。デ・ニーロとベンの最強コンビに加え、あの“完璧すぎる元カレ”ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンをはじめとするおなじみのキャストが再集結する。さらに新たな火種として、「ウィキッド」シリーズでの熱演も話題を呼んだ世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参戦。グレッグとテリー・ポロ演じるパムの息子ヘンリーが連れてくる強烈な性格の“フィアンセ”として登場し、家族に新たな波乱を巻き起こす。
さらに、ヘンリー役のスカイラー・ギソンド（『リコリス・ピザ』、『スーパーマン』）、グレッグの娘サマンサ役のビーニー・フェルドスタイン（『レディ・バード』）、その夫エドゥアルド役のエドゥアルド・フランコ（「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン4）など、スマッシュヒットを記録した青春コメディの傑作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』（2020）で注目を集めた若手キャスト陣も参加。物語にさらなる彩りを加える。
海外版本予告映像は、「ご招待します 問題だらけの家族の集いへ」というコピーで幕を開ける。ケヴィンのピアノ伴奏に乗せ、グレッグが義父ジャックへ「君のために歌うよ」と、ジョン・レジェンドの名バラード「All of Me」をしっとりと捧げるも、ジャックは容赦なく制止。長年かけて築き上げた独特の信頼関係を感じさせるシーンから物語は動き出す。
数々のいざこざも過去の話となり、平和な日々を送っていた一家。しかしある日、グレッグの双子の息子ヘンリーが兄弟夫婦とともに、フィアンセでライフコーチのオリヴィアを連れて挨拶にやってくる。人当たりが良く愛犬にも好かれるオリヴィアに、妻パムは「かわいいし賢いわ」と好印象。ヘンリーから「彼女にプロポーズする」と決意を聞かされたグレッグだが、かつて自分に厳しかったジャックの懐にもすんなり入っていくオリヴィアに対し激しいライバル心を燃やし、「本当に彼女でいいのか？」と猛反対。新たな“家族バトル”の火蓋が切って落とされる！
家族一同が会した夕食の場では、オリヴィアが「FBIのネゴシエーター」という驚愕の経歴を持つことが発覚。口がうまく完璧すぎる彼女に対し、料理対決からサイクリングレースまで対抗心をむき出しにするグレッグだったが、「息子に相応しい相手か確かめたい」という親心ゆえの行動が、かつて自身がジャックから受けた“洗礼”を自ら再現する結果に。今度は“迎える側”として悪夢のような試練が自身に降りかかっていく。“お義父さんVSフィアンセ”による抱腹絶倒の戦いの行く末はいかに？
場面写真（2点）の1点目は、ノリノリで歌を捧げつつ義父の鼻先に指を添えるグレッグと、苦虫をかみつぶしたような渋い顔でそれに耐えるジャックを捉えたコミカルなカット。もう1点は、シリーズ1作目で鮮烈な印象を残したCIA仕込みの“ウソ発見器”が再登場し、そのターゲットがなんとオリヴィアになっているシーン。どちらも本作ならではの絶妙な空気感と爆笑必至の展開を予感させるスチールとなっている。
映画『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は2027年1月8日公開。
【写真】映画『ミート・ザ・ペアレンツ』場面写真
2001年の公開以来、“恋人の実家に挨拶に行く”という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ映画『ミート・ザ・ペアレンツ』。ロバート・デ・ニーロ演じる“最恐の義父”と、ベン・スティラー演じる“史上最もツイてない婿”の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。そんな伝説のマリッジコメディが、新世代のキャストを加えて帰ってくる。
さらに、ヘンリー役のスカイラー・ギソンド（『リコリス・ピザ』、『スーパーマン』）、グレッグの娘サマンサ役のビーニー・フェルドスタイン（『レディ・バード』）、その夫エドゥアルド役のエドゥアルド・フランコ（「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン4）など、スマッシュヒットを記録した青春コメディの傑作『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』（2020）で注目を集めた若手キャスト陣も参加。物語にさらなる彩りを加える。
海外版本予告映像は、「ご招待します 問題だらけの家族の集いへ」というコピーで幕を開ける。ケヴィンのピアノ伴奏に乗せ、グレッグが義父ジャックへ「君のために歌うよ」と、ジョン・レジェンドの名バラード「All of Me」をしっとりと捧げるも、ジャックは容赦なく制止。長年かけて築き上げた独特の信頼関係を感じさせるシーンから物語は動き出す。
数々のいざこざも過去の話となり、平和な日々を送っていた一家。しかしある日、グレッグの双子の息子ヘンリーが兄弟夫婦とともに、フィアンセでライフコーチのオリヴィアを連れて挨拶にやってくる。人当たりが良く愛犬にも好かれるオリヴィアに、妻パムは「かわいいし賢いわ」と好印象。ヘンリーから「彼女にプロポーズする」と決意を聞かされたグレッグだが、かつて自分に厳しかったジャックの懐にもすんなり入っていくオリヴィアに対し激しいライバル心を燃やし、「本当に彼女でいいのか？」と猛反対。新たな“家族バトル”の火蓋が切って落とされる！
家族一同が会した夕食の場では、オリヴィアが「FBIのネゴシエーター」という驚愕の経歴を持つことが発覚。口がうまく完璧すぎる彼女に対し、料理対決からサイクリングレースまで対抗心をむき出しにするグレッグだったが、「息子に相応しい相手か確かめたい」という親心ゆえの行動が、かつて自身がジャックから受けた“洗礼”を自ら再現する結果に。今度は“迎える側”として悪夢のような試練が自身に降りかかっていく。“お義父さんVSフィアンセ”による抱腹絶倒の戦いの行く末はいかに？
場面写真（2点）の1点目は、ノリノリで歌を捧げつつ義父の鼻先に指を添えるグレッグと、苦虫をかみつぶしたような渋い顔でそれに耐えるジャックを捉えたコミカルなカット。もう1点は、シリーズ1作目で鮮烈な印象を残したCIA仕込みの“ウソ発見器”が再登場し、そのターゲットがなんとオリヴィアになっているシーン。どちらも本作ならではの絶妙な空気感と爆笑必至の展開を予感させるスチールとなっている。
映画『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は2027年1月8日公開。