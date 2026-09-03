バレー日本代表、アジア選手権のメンバー14人発表 石川祐希、髙橋藍、西田有志を選出 勝てばロス五輪出場決定【一覧】
日本バレーボール協会は3日に、アジア選手権（9月4日開幕、福岡・北九州市立総合体育館）に挑む14人を発表し、石川祐希（30）、髙橋藍（24）、西田有志（26）ら、ネーションズリーグで活躍したメンバーが選出された。同大会で優勝すれば2028年ロサンゼルス五輪の出場権を獲得する。
◆セッター
深津英臣（36、ウルフドッグス名古屋）
河東祐大（28、ジェイテクトSTINGS愛知）
◆オポジット
西田有志（26、大阪ブルテオン）
宮浦健人（27、ウルフドッグス名古屋）
◆アウトサイドヒッター
大塚達宣（25、パワーバレー・ミラノ／イタリア）
富田将馬（29、大阪ブルテオン）
髙橋藍（25、ボクダンカ・LUV・ルブリン／ポーランド）
石川祐希（30、ジラート・バンク・アンカラ／トルコ）
◆ミドルブロッカー
山内晶大（32、大阪ブルテオン）
小野寺太志（30、サントリーサンバーズ大阪）
西本圭吾（27、広島サンダーズ）
エバデダン ラリー（26、大阪ブルテオン）
◆リベロ
小川智大（30、ボクダンカ・LUV・ルブリン／ポーランド）
山本智大（31、大阪ブルテオン）
【男子日本代表 日程】
■予選ラウンド
9月4日（金）日本 vs オマーン
9月6日（日）日本 vs バーレーン
9月8日（火）日本 vs オーストラリア
■準々決勝
9月10日（木）～11日（金）
■準決勝
9月12日（土）
■決勝・3位決定戦
9月13日（日）
【今後の予定】
アジア大会男子 9月27日～10月3日：愛知