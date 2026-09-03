「噂はマジだったか」「こんなに早く」木曜昼、日本代表の“公式発表”にネット沸騰！「仕事できるな」「アツすぎる」
日本サッカー協会（JFA）は９月３日、日本代表が11月13日から17日にかけて、シンガポールで開催される「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」へ参戦すると発表した。
同大会には、日本、ブラジル、パラグアイ、シンガポールの４か国が参加。森保ジャパンは11月14日にブラジル、同17日にパラグアイと対戦する。
ブラジル代表とは昨年10月にも親善試合を戦い、３－２で歴史的勝利を挙げた。だが、北中米ワールドカップのラウンド32では１－２で逆転負けを喫し、リベンジを許した。その雪辱を果たせるか。
木曜日の昼、JFAが大会参加を発表すると、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「ブラジル再戦来たーーー」
「まじかこんな早くリベンジさせてくれるんか」
「まーたブラジル戦やるのか」
「めちゃくちゃ楽しみです」
「塩貝出て欲しいな」
「シンガポールでブラジル戦の噂はマジだったか」
「ベストメンバーでリベンジだ！」
「ブラジル再戦アツすぎる」
「めちゃくちゃええマッチング」
「日本サッカー協会仕事できるな」
「塩貝先発で頼みます」
「今度こそタケと三笘がプレーしてる姿が見たい」
W杯での対戦前の発言により、試合後にブラジルの選手から挑発を受けた塩貝健人への期待も高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
同大会には、日本、ブラジル、パラグアイ、シンガポールの４か国が参加。森保ジャパンは11月14日にブラジル、同17日にパラグアイと対戦する。
ブラジル代表とは昨年10月にも親善試合を戦い、３－２で歴史的勝利を挙げた。だが、北中米ワールドカップのラウンド32では１－２で逆転負けを喫し、リベンジを許した。その雪辱を果たせるか。
木曜日の昼、JFAが大会参加を発表すると、インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「まじかこんな早くリベンジさせてくれるんか」
「まーたブラジル戦やるのか」
「めちゃくちゃ楽しみです」
「塩貝出て欲しいな」
「シンガポールでブラジル戦の噂はマジだったか」
「ベストメンバーでリベンジだ！」
「ブラジル再戦アツすぎる」
「めちゃくちゃええマッチング」
「日本サッカー協会仕事できるな」
「塩貝先発で頼みます」
「今度こそタケと三笘がプレーしてる姿が見たい」
W杯での対戦前の発言により、試合後にブラジルの選手から挑発を受けた塩貝健人への期待も高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」