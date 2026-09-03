山本由伸5回までノーヒット快投もツーラン2発浴び4失点　13勝目ならず　大谷翔平は無安打4三振　ドジャース痛恨の延長逆転負け

◆ロサンゼルス・ドジャース6－8セントルイス・カージナルス 2日（日本時間3日午前11時10分試合開始、ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは2日（日本時間3日）、ホームでカージナルスと対戦し、大谷翔平選手（32）が「1番・DH」が、山本由伸投手（28）とともに先発出場。大谷は無安打に終わった。

大谷は第1打席、四球で出塁し、4番フリーマンのスリーランホームランで得点をマーク。第2打席は死球で出塁し、今季11個目の盗塁を決めたが、第3打席以降は見逃し三振、空振り三振、空振り三振。無死3塁となった延長10回の第6打席も空振り三振に倒れた。

山本は5回までノーヒットピッチングだったが、3－0とリードの6回に初安打を許すと、9番サジェシにセンターオーバーのツーランホームランを浴びて2失点。5－2となった7回にも二塁打の走者を置いて5番ベルナルに右中間へツーランホームランを許し4失点となった。

山本は7回93球を投げて被安打5、被本塁打2、奪三振8、与四球2、自責点4の成績。ドジャースは8回に5－5の同点に追いつかれ、山本の13勝目はならなかった。

試合は延長10回表に3点を挙げたカージナルスが、10回裏のドジャースの反撃を1点に抑え、8－6で連勝を飾った。