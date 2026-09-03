日本はブラジル、パラグアイと対戦が決定

日本サッカー協会（JFA）は9月3日、11月13日から17日にかけてシンガポールのシンガポールナショナルスタジアムで開催される国際サッカー大会「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」に日本代表が参加することを発表した。

ファンからは「リベンジマッチきたあ」「めっちゃいい親善試合の相手」と反響を呼んでいる。

同大会にはシンガポール代表、パラグアイ代表、ブラジル代表が参加。日本は11月14日にブラジル代表、17日にパラグアイ代表と対戦することが決定している。

日本は昨年10月の親善試合でブラジルに3-2と大逆転勝利を収めるも、北中米ワールド杯ラウンド32戦では、1-2と敗れていた。

1年で3度目の対戦であり、W杯のリベンジマッチに「もう一度やれるのか……！」「楽しみすぎる」「ブラジルとやるの？？熱いぞ」「うおお！」「まじですか！」「1年で3回もブラジルと対戦するのか！」「これ日本でやってほしかった」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）