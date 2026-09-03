勉強中のお姉ちゃんに構ってほしくてイタズラしたら、怒られてしまったワンコ。パパさんが謝り方を教えてあげたら…？ワンコの行動と仲直り後の様子が話題になり、投稿は記事執筆時点で3万7000回再生を突破。「仲良し家族」「涙が出てくる」といった声が寄せられています。

【動画：娘の勉強中、イタズラをして怒られてしまった犬→『ごめんなさいのやり方』を教えてあげたら…あまりにも尊い行動】

怒られたワンコに謝り方を教えたら…

YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」に投稿されたのは、柴犬の「ノン」くんの尊い行動です。この日、お姉ちゃんがリビングで勉強をしていたら、ノンくんが構ってほしそうに寄ってきてイタズラしたそう。当然お姉ちゃんに怒られてしまい、ノンくんはしょんぼり…。

パパさんは2人が仲直りできるよう、ノンくんに謝り方を教えてあげることに。ノンくんと向かい合って座り、「ごめんなさい」と言いながら頭を下げるパパさん。するとノンくんも真似をしてペコッと頭を下げたそう。真面目に練習をする姿が、なんとも健気です。

お利口さんで愛おしい行動

パパさんが「お姉ちゃんに謝れるかな？」と聞いたら、ノンくんはお姉ちゃんの隣にお座りし、「反省しています」とお目目でアピールしたそう。そしてパパさんが「ごめんなさい」と言ったら、教えた通りにペコッと頭を下げたとか。こんなにもお利口さんで愛おしい姿を見せられたら、どんなイタズラも一瞬で許せてしまいそうです！

もちろんお姉ちゃんも「いいよ」とすぐに許して、ノンくんをナデナデしてくれたとか。するとノンくんは「よかった～」と安心したようで、ニコッと笑顔を見せたそう。

仲直り後の心温まる光景

その後もノンくんはお姉ちゃんのそばを離れようとせず、隣で見守りながら勉強が終わるのを待っていたとか。早くお姉ちゃんと遊びたいはずなのに、じっと大人しく待っている姿から、先ほどのイタズラを深く反省していることが伝わってきます。

途中でおもちゃを噛んで遊び始めたノンくんですが、すぐに飽きて退屈そうなお顔に。そこでお姉ちゃんが撫でてあげたらご満悦の表情を見せ、最終的にはお姉ちゃんにぴとっとくっついて甘えながらウトウトし始めたそう。そんな2人の仲睦まじい様子は、たくさんの人の心を和ませてくれることとなりました。

この投稿には「えらいね」「健気な行動が可愛いすぎ」「お姉ちゃんが大好きなんだね」「お姉ちゃんもノン君も優しい」「側に居てくれるだけで幸せですね」といったコメントが寄せられています。

ノンくんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。