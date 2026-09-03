父の入院中、実家に無断侵入、家族の物を“メルカリ“で売却した叔父　親族の前で悪行を暴露され「警察呼ぶ」で顔面蒼白

親族にロクでもない人物が一人いるだけで、周囲は大変なことになる。投稿を寄せた50代女性は、「父の弟（叔父）は､人間として最悪です」とこれまでの悪行を振り返った。

叔父は自分の両親の介護などはせず、お金を少し出したら､口出しだけで何もしない人だったという。父親が家を継ぐことになり、叔父は家を出たが、姪である女性にひどい当たり方をしてきた。

女性が社会人になり、手取り13万円ほどの給料から父との約束で車代5万円と生活費3万円を支払っていたところ、叔父から理不尽な文句をつけられた。

「たった3万しか家に入れないのはおかしい、なぜ給料全部渡さない、一軒家で家賃はないけど、固定資産税などがかかる、働いた分は全部渡せ、買いたいものがあるなら、本業の上に夜中までバイトをして、稼げ。お前が一月に持っていい金は1万までだ、それ以上は必要ない、親が出した学校代も返してないのだから文句は言うな」

女性は勝手に通帳を取り上げられたため、会社に相談し、口座を変更した。しかし叔父の暴走はこれだけでなかった。

10年前、父がガンで入院した際、留守になった実家に叔父が無断で侵入するようになったという。

「鍵がなく、私も母も仕事をしていたので昼間誰も居ないことをいいことに、家に入り、叔父が私たちの物を勝手にメルカリ等に売って懐を肥やしていた」

すぐに鍵をつけて、家に来るときは連絡するように伝えた。しかし叔父は女性たちのことを父に悪く言うことで家族の仲を引き裂こうとしていた。

「あなたが刑務所に入ろうとどうなろうと私は構わない」

その後、大きく事態が動いた。父が亡くなった初盆に、親族が集まる場で、叔父が無断侵入して勝手に物を売っていた悪行をすべて暴露した。叔父は､「ワシに恥をかかせたな。お前たちを許さない」と逆ギレしたが、女性は負けずに言い返した。

「これからは連絡なしで家に来たり、勝手に入った時は、否応なしに警察へ連絡する｡何度か警察に相談していたし、あなたにはわからないように至るところにカメラを仕掛けている｡父も居なくなり､今は私名義の家なのであなたが勝手に入ることは許さない､私はあなたのことが大嫌いだ、あなたが刑務所に入ろうとどうなろうと私は構わない｡今後はご自身の言動と行動を反省し、二度としないこと､少しでも変なことをすればすぐに警察呼ぶ」

叔父は女性の発言に顔面蒼白になったという。さらに今年の盆、墓参りをしたいという叔父からの連絡を断ると、不満を漏らしてきたため

「今、録音しているので､親族､警察に聞いて貰う」

と言った。すると叔父は慌てて電話を切ったという。長年振り回され続けた女性だが、ようやく叔父に対して毅然と対応できるようになったようだ。

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