パパとのお散歩中にママを待っていた犬が、お迎えに来たママとの再会時に見せたわかりやすい反応がInstagramで注目されています。投稿したのは、保護犬のラッキーくんと暮らす「保護犬ラッキー」さん。投稿から8.8万回以上再生され、「こんなことされたら離れられない」といったコメントが寄せられています。

【動画：パパとお散歩中『ママが来るまで帰らない』と駄々をこねる犬→心配でお迎えに行くと…再会時に見せた『露骨な態度』】

パパとお散歩中も頭の中はママでいっぱい

登場するのは、保護犬のラッキーくん。この日、パパと一緒にお散歩に出かけたラッキーくんですが、パパとはお散歩に行きたくないようでピタッと足を止めてしまったんだそう。

ラッキーくんは家のほうを見つめ、「ママ来ないかな…」とついに座り込んでしまったんだとか。パパとは行きたくないという強い意志を感じ、パパも思わず苦笑いしてしまったのではないでしょうか。

帰り道でママを発見！

やっとお散歩をする気になったのか、少し歩いておしっこを済ませたラッキーくん。しかし、おしっこを済ませた途端に帰り出したんだそう。パパも驚くほどの圧倒的な帰宅の早さだったといいます。

帰っている途中、心配になって様子を見に来てくれたママの姿を発見したんだそう。ママの姿を発見した瞬間、ラッキーくんのスイッチが完全にオン！「ママーー！！」と、目の前のママに向かって猛ダッシュを始めたといいます。

テンションMAXでお出迎え

勢いよくママに飛びついたラッキーくんは、嬉しさが爆発して大興奮だったそう。「会いたかったよ～！」とばかりに全身で大好きを表現し、なかなか興奮が収まらなかったんだとか。

帰り道、「ママ、ちゃんと後ろをついてきてるよね？」と何度も振り返って確認してきたといいます。ママへの愛が隠しきれない、かわいいラッキーくんなのでした。

この投稿には「こんなに信頼されて素敵」「こんなことされたら離れられない」「かわいすぎる♡」「幸せな証ですね」など、温かいコメントが届いていました。

投稿者である「保護犬ラッキー」さんのアカウントでは、表情豊かなラッキーくんの日常がたくさん公開されています。ママだけでなく、友達にも愛情深いラッキーくんにも注目です！

写真・動画提供：Instagramアカウント「保護犬ラッキー」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。