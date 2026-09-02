子猫が2匹の先住犬に育てられたら、本当の親子のような関係になって…？子猫と先住犬たちが一緒に寝ている姿が尊すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で4万9000回再生を突破しています。

【動画：子猫が『犬に育てられた』結果→完全に心を許していて…まるで本当の親子のような『尊すぎる寝姿』】

2匹の先住犬に育てられた子猫

Instagramアカウント「tenchn0114」に投稿されたのは、子猫の「てん」君と2匹の先住犬たちの絆を感じる光景です。てん君はボーダーコリーの「スパイク」君とコーギーの「サラ」ちゃんに育てられたため、2匹のことが大好き！日頃から 2匹のどちらかにぴとっとくっついて、甘えながら寝ていることが多いそう。

スパイク君の腕を枕にしていることや、サラちゃんと１つのベッドにぎゅうぎゅう詰めになって寝ていることも。てん君の無防備な寝姿や幸せそうな表情から、2匹に完全に心を許していることが伝わってきます。きっと2匹の匂いや温もりを感じることで、安心して眠れるのでしょう。

本当の親子のような寝姿が尊い！

また2つ並んだベッドのうちの片方にスパイク君が、そしてもう片方にサラちゃんとてん君が入って、3匹が一緒に寝ていることもあるとか。

3匹が並んでいると、まるでお父さんとお母さんが幼い子どもを真ん中に挟んで、仲良く川の字で寝ているかのようです…！てん君たちのあまりにも尊い寝姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「すごく可愛いですね」「安心なんでしょうね」「犬と猫のスクスク物語」といったコメントが寄せられています。

3匹の微笑ましい日常

もちろんてん君は寝る時以外も、大好きなサラちゃんやスパイク君のそばにいたがるそう。のんびりくつろいでいる時に「構って～！」としつこくちょっかいを掛けたり、攻撃力ゼロの猫パンチをして戦いを挑んだりすることも。

サラちゃんとスパイク君は「相手をするのが面倒だな…」と困っていることもあるようですが、基本的にはてん君が何をしても怒らずに受け止め、いつも温かく見守ってくれているそうです。いつまでも3匹が仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

てん君たちの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「tenchn0114」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tenchn0114」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。