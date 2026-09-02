攻守に印象的なプレーを披露した鈴木。(C)Getty Images

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　現地イングランドでも、小さくない話題となっている。

　８月31日に開催されたプレミアリーグ第２節のアーセナル戦で、今夏にパルマから加入したアストン・ビラの鈴木彩艶がプレミアデビューを飾った。

　試合は０－１で敗れたものの、何度か好守を披露し、得意の高精度のフィードでチャンスも作り出した。
 
　初陣とは思えない圧巻のパフォーマンスに、アストン・ビラのファンからは次のような声が上がった。

「感動した」
「彼がボールを蹴るたびに立ち上がって拍手したよ」
「彼の足下の技術は我々の武器になる」
「あいつは驚異的だ」
マルティネスよりいいよ」
「本当にいい買い物だった」
「キックが凄まじい」
「ワールドクラスのパス！」
「彼のパスは一流だ」
「素晴らしい補強だ」
マルティネスより優れている。これはアップグレードだ」
「とんでもない補強だったな」

　チェルシーに移籍した前任のアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスよりも良かったとの声も上がるほど。

　ワールドカップ優勝を経験している名手に代わる24歳の新守護神は、早くもサポーターの心を掴んだようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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