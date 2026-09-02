「あいつは驚異的だ」「とんでもない補強だった」プレミア圧巻デビューの日本代表GKに現地ファンが興奮！“世界一”の前守護神より「優れている」「ワールドクラスだ」
現地イングランドでも、小さくない話題となっている。
８月31日に開催されたプレミアリーグ第２節のアーセナル戦で、今夏にパルマから加入したアストン・ビラの鈴木彩艶がプレミアデビューを飾った。
試合は０－１で敗れたものの、何度か好守を披露し、得意の高精度のフィードでチャンスも作り出した。
初陣とは思えない圧巻のパフォーマンスに、アストン・ビラのファンからは次のような声が上がった。
「感動した」
「彼がボールを蹴るたびに立ち上がって拍手したよ」
「彼の足下の技術は我々の武器になる」
「あいつは驚異的だ」
「マルティネスよりいいよ」
「本当にいい買い物だった」
「キックが凄まじい」
「ワールドクラスのパス！」
「彼のパスは一流だ」
「素晴らしい補強だ」
「マルティネスより優れている。これはアップグレードだ」
「とんでもない補強だったな」
チェルシーに移籍した前任のアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスよりも良かったとの声も上がるほど。
ワールドカップ優勝を経験している名手に代わる24歳の新守護神は、早くもサポーターの心を掴んだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「なんてすごいGKだ」プレミア公式も注目！ 海外絶賛の鈴木彩艶プレー集！
８月31日に開催されたプレミアリーグ第２節のアーセナル戦で、今夏にパルマから加入したアストン・ビラの鈴木彩艶がプレミアデビューを飾った。
試合は０－１で敗れたものの、何度か好守を披露し、得意の高精度のフィードでチャンスも作り出した。
初陣とは思えない圧巻のパフォーマンスに、アストン・ビラのファンからは次のような声が上がった。
「彼がボールを蹴るたびに立ち上がって拍手したよ」
「彼の足下の技術は我々の武器になる」
「あいつは驚異的だ」
「マルティネスよりいいよ」
「本当にいい買い物だった」
「キックが凄まじい」
「ワールドクラスのパス！」
「彼のパスは一流だ」
「素晴らしい補強だ」
「マルティネスより優れている。これはアップグレードだ」
「とんでもない補強だったな」
チェルシーに移籍した前任のアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスよりも良かったとの声も上がるほど。
ワールドカップ優勝を経験している名手に代わる24歳の新守護神は、早くもサポーターの心を掴んだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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