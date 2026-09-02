河合優実、石原さとみ主演『ポリティカルパン』出演決定！ フジ連ドラ初出演で政治家の娘役
石原さとみが主演を務める10月7日スタートのドラマ『ポリティカルパン』（フジテレビ系／毎週水曜22時）に、河合優実が出演することが決定した。フジテレビの連ドラ初出演で、石原演じる女ルパンに利用される政治家の娘を演じる。
【写真】石原さとみがダークな政治の金を盗む女ルパンに！
野木亜紀子がオリジナル脚本を手がけた本作は、架空の国・ニッポニアの政界を舞台にした怪盗エンターテインメントドラマ。主人公は怪盗として政界へと潜り込み、“政治の金”を盗み出していく。主演の石原と野木がタッグを組むのは、2018年放送の『アンナチュラル』（TBS系）以来、約8年ぶり。
河合が演じるのは、大物政治家の娘・小早川雅（こばやかわ・みやび）。元総理大臣で、現在は与党のキングメーカーとして君臨する人物の娘である雅だが、夜遊びを繰り返している。政治の金を狙う女ルパン・弥生（石原）に目を付けられて、利用されることに!?
河合は、2019年にデビューすると、映画『由宇子の天秤』（2021 年）や『サマーフィルムにのって』（2021年）で第64回ブルーリボン賞をはじめ数々の新人賞を受賞。『不適切にもほどがある！』（2024年／TBS 系）で1980年代の不良少女役を演じ、一躍脚光を浴びた。さらに、2025年には映画『あんのこと』（2024年）で、第48回日本アカデミー賞最 優秀主演女優賞を受賞。河合にとって、本作がフジテレビ系連続ドラマ初出演作となる。
河合は「脚本の野木さん、プロデューサーの北野さん、主演の石原さとみさん、いただいた役柄、そして題材。自分の目の前に広げられたものに魅力しかなくて、なんて幸せだろうと思いました」とコメントを寄せている。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
※河合優実、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■河合優実
ー今作のオファーを受けた時の思いをお聞かせいただけますでしょうか。
脚本の野木さん、プロデューサーの北野さん、主演の石原さとみさん、いただいた役柄、そして題材。自分の目の前に広げられたものに魅力しかなくて、なんて幸せだろうと思いました。決まってからインするまでずっと楽しみにしていました。
ー今作の脚本を読んでの感想をお聞かせください。
ありえないことがまかり通りまくっているニッポニアという国の姿を、テレビドラマとして、視聴者の皆さまを楽しませながらなんとしてでも描き出してみせるのだという野木さんの気概が、脚本からほとばしっている気がします。その裏にある取材やリサーチの尋常でない厚みも感じます。脚本を読むたびにこのチームの姿勢に感動しますし、私も共鳴していこうと努めています。
ーご自身が演じる役の印象と、注目ポイントを視聴者の皆様へお聞かせください。
雅はとてもおもしろい役です。大きな大きな家からぽろっとこぼれ落ち、やさぐれて、あばれて、逃げて、自分で自分の志に蓋（ふた）をしてきましたが、弥生さんに再び開眼させられることとなります。心根がまっすぐなのでさまざまなことをすぐに吸収してしまいますが、嘘（うそ）は絶対につかない人だと思います。ぶれながらも、とにかく理想を追うことを諦めない雅の姿に、視聴者の皆さんが希望を抱くことができればいいなと思います。
ー放送を楽しみにしている視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。
皆さまがどうご覧になるか、とても気になります。へー、あっそう、おもしろい、わからない、ありえない。なんであれ、全部ニッポニアという国でほんとうに起きていることを、描いております。私は、作品を通してこの国について知る日々が、目から鱗（うろこ）が落ちるように面白かったですし、愕然（がくぜん）としました。皆さんにも、とにかく面白く、愕然と、見てもらえればいいなと思います。鋭利でたのしいドラマです。ぜひご覧ください！
■プロデュース・北野 拓 （フジテレビ第1スタジオ）
女ルパンと共にニッポニアをサバイブし、男性中心の政界に新しい風を吹かせる小早川雅役には河合優実さんをお迎えします！ 聡明さと芯の強さを併せ持ち、常識にとらわれることなく、世界を前向きに変えていけるのではないかと思わせてくれるお芝居で、作品全体に一筋の希望をもたらしてくださっています。河合さん演じる雅と石原さん演じる女ルパンのシスターフッドの物語にもぜひ注目していただければと思います。10月からの放送を楽しみにお待ちください！
【写真】石原さとみがダークな政治の金を盗む女ルパンに！
野木亜紀子がオリジナル脚本を手がけた本作は、架空の国・ニッポニアの政界を舞台にした怪盗エンターテインメントドラマ。主人公は怪盗として政界へと潜り込み、“政治の金”を盗み出していく。主演の石原と野木がタッグを組むのは、2018年放送の『アンナチュラル』（TBS系）以来、約8年ぶり。
河合は、2019年にデビューすると、映画『由宇子の天秤』（2021 年）や『サマーフィルムにのって』（2021年）で第64回ブルーリボン賞をはじめ数々の新人賞を受賞。『不適切にもほどがある！』（2024年／TBS 系）で1980年代の不良少女役を演じ、一躍脚光を浴びた。さらに、2025年には映画『あんのこと』（2024年）で、第48回日本アカデミー賞最 優秀主演女優賞を受賞。河合にとって、本作がフジテレビ系連続ドラマ初出演作となる。
河合は「脚本の野木さん、プロデューサーの北野さん、主演の石原さとみさん、いただいた役柄、そして題材。自分の目の前に広げられたものに魅力しかなくて、なんて幸せだろうと思いました」とコメントを寄せている。
ドラマ『ポリティカルパン』は、フジテレビ系にて10月7日より毎週水曜22時放送。
※河合優実、スタッフのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■河合優実
ー今作のオファーを受けた時の思いをお聞かせいただけますでしょうか。
脚本の野木さん、プロデューサーの北野さん、主演の石原さとみさん、いただいた役柄、そして題材。自分の目の前に広げられたものに魅力しかなくて、なんて幸せだろうと思いました。決まってからインするまでずっと楽しみにしていました。
ー今作の脚本を読んでの感想をお聞かせください。
ありえないことがまかり通りまくっているニッポニアという国の姿を、テレビドラマとして、視聴者の皆さまを楽しませながらなんとしてでも描き出してみせるのだという野木さんの気概が、脚本からほとばしっている気がします。その裏にある取材やリサーチの尋常でない厚みも感じます。脚本を読むたびにこのチームの姿勢に感動しますし、私も共鳴していこうと努めています。
ーご自身が演じる役の印象と、注目ポイントを視聴者の皆様へお聞かせください。
雅はとてもおもしろい役です。大きな大きな家からぽろっとこぼれ落ち、やさぐれて、あばれて、逃げて、自分で自分の志に蓋（ふた）をしてきましたが、弥生さんに再び開眼させられることとなります。心根がまっすぐなのでさまざまなことをすぐに吸収してしまいますが、嘘（うそ）は絶対につかない人だと思います。ぶれながらも、とにかく理想を追うことを諦めない雅の姿に、視聴者の皆さんが希望を抱くことができればいいなと思います。
ー放送を楽しみにしている視聴者の皆様へのメッセージをお願いします。
皆さまがどうご覧になるか、とても気になります。へー、あっそう、おもしろい、わからない、ありえない。なんであれ、全部ニッポニアという国でほんとうに起きていることを、描いております。私は、作品を通してこの国について知る日々が、目から鱗（うろこ）が落ちるように面白かったですし、愕然（がくぜん）としました。皆さんにも、とにかく面白く、愕然と、見てもらえればいいなと思います。鋭利でたのしいドラマです。ぜひご覧ください！
■プロデュース・北野 拓 （フジテレビ第1スタジオ）
女ルパンと共にニッポニアをサバイブし、男性中心の政界に新しい風を吹かせる小早川雅役には河合優実さんをお迎えします！ 聡明さと芯の強さを併せ持ち、常識にとらわれることなく、世界を前向きに変えていけるのではないかと思わせてくれるお芝居で、作品全体に一筋の希望をもたらしてくださっています。河合さん演じる雅と石原さん演じる女ルパンのシスターフッドの物語にもぜひ注目していただければと思います。10月からの放送を楽しみにお待ちください！