京都、25歳主力DFが海外移籍へ！ チーム離脱を発表、欧州名門クラブが獲得に動くと現地報道も
京都サンガF.C.は９月１日、DF福田心之助が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日をもってチームを離脱すると発表した。
クラブは公式リリースで「このたび、当クラブ所属の福田心之助選手が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、本日をもってチームを離脱いたしますので、お知らせいたします」と報告。「福田選手の今後につきましては、正式に決定となりましたら、改めてお知らせいたします」と伝えている。
現在25歳の福田は、明治大から2023年に京都へ加入し、プロキャリアをスタート。ルーキーイヤーからJ１で21試合に出場して３ゴールをマークするなど、早くから存在感を示した。
今季は副キャプテンを務め、開幕から４試合連続で先発フル出場を果たし、１ゴールを記録。主力としてチームを牽引していたなか、シーズン序盤で海外移籍に向けて動き出すことになった。
なお福田を巡っては、現地メディア『MECZYKI』が、ポーランド１部の名門レギア・ワルシャワが獲得に動いていると報道していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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クラブは公式リリースで「このたび、当クラブ所属の福田心之助選手が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、本日をもってチームを離脱いたしますので、お知らせいたします」と報告。「福田選手の今後につきましては、正式に決定となりましたら、改めてお知らせいたします」と伝えている。
今季は副キャプテンを務め、開幕から４試合連続で先発フル出場を果たし、１ゴールを記録。主力としてチームを牽引していたなか、シーズン序盤で海外移籍に向けて動き出すことになった。
なお福田を巡っては、現地メディア『MECZYKI』が、ポーランド１部の名門レギア・ワルシャワが獲得に動いていると報道していた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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