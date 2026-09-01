◇ナ・リーグ カブス－ブルワーズ（2026年8月31日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（32）が8月31日（日本時間9月1日）、本拠でのブルワーズ戦に「2番・右翼」で先発出場。2試合ぶりとなる24号本塁打を放った。

6－0で迎えた4回1死の第3打席で相手先発・ハリソンに対し2ボール1ストライクからの4球目、93・8マイル（約150・9キロ）の外角直球をフルスイング。打球はぐんんぐんと伸びて中堅右に着弾し、24号ソロで追加点を奪った。

次打者・ブレグマンも2打席連続アーチを放つなど、カブス打線は4回までに5本塁打を浴びせ、試合前の時点で85勝52敗、メジャートップの勝率・620を誇る最強ブルワーズに対し、試合を優位に進めている。

本塁打は29日（同30日）のレッズ戦以来2試合ぶり。前日30日（同31日）は5打数無安打で3試合ぶりにノーヒットに終わり、チームも敗れた。

初回の第1打席は四球を選んで出塁。2回2死の第2打席は左前打で2試合ぶりにヒットを放った。

日本人選手はドジャース・大谷翔平が30号、ホワイトソックス・村上宗隆が29号、ブルージェイズ・岡本和真が28号を放っており、鈴木もこの一発が24本目。カブスはこの試合を含め残り25試合で史上初の日本人“30発カルテット”も見えてきた。