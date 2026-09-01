『クロスロード』最終回 “遥”今田美桜、仲間の命を救うため発砲事件の犯人と対決！
今田美桜が主演するドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の最終回が1日の今夜放送される。
【写真】離島医師への転身を考え始める桐生昴（磯村勇斗）『クロスロード ～救命救急の約束～』最終回より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ ～航空救難団～』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
■最終回あらすじ
命を守る仲間として絆を深め、ともに迷いながらも一歩ずつ成長してきた若き救命医・春木遥（今田）と救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。時を同じくして、遥の先輩であるエース救命医・桐生昴（磯村勇斗）は医師を目指した原点に今一度立ち返り、離島医師への転身を考え始めていた。
その矢先、トクリュウによる強盗暴行事件を引き続き追っていた横峯は、指示役・黒井秀一（佐藤大樹）とその恋人・永田瑞稀（田鍋梨々花）の潜伏先を突き止める。ところが追い詰められ自暴自棄になった黒井が発砲。被弾した横峯と瑞稀は、重体に陥ってしまう。しかも、黒井は瀕死の横峯を人質にして立てこもり、瑞稀のみ救急搬送するよう要求。遥は周囲の制止を振り切り、渋川ら救急隊チームとともに命がけで潜伏先へ突入する。
横峯も一緒に救命救急センターへ搬送させてほしいと懇願する遥に対し、頑として譲らぬ姿勢を貫く黒井。そんな中、刻一刻と死の影が忍び寄る大切な友人・横峯の命をつなぎ止めるため、渋川は自らも人質となり、その場に残るという過酷な決断を下すことに。一方、遥や桐生ら救命チームも、搬送した瑞稀を必死に救おうとするが、みるみるうちに容体が急変。命を守る仲間たちが絶体絶命の苦境に立ち向かっていく。
ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」
【写真】離島医師への転身を考え始める桐生昴（磯村勇斗）『クロスロード ～救命救急の約束～』最終回より
本作は、燃える理想と一筋縄ではいかない現実のはざまで葛藤しながらも、命のバトンをつなぐため、ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。映画『東京リベンジャーズ』シリーズやドラマ『PJ ～航空救難団～』（テレビ朝日系）を手がけた高橋泉が脚本を担当する。
命を守る仲間として絆を深め、ともに迷いながらも一歩ずつ成長してきた若き救命医・春木遥（今田）と救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。時を同じくして、遥の先輩であるエース救命医・桐生昴（磯村勇斗）は医師を目指した原点に今一度立ち返り、離島医師への転身を考え始めていた。
その矢先、トクリュウによる強盗暴行事件を引き続き追っていた横峯は、指示役・黒井秀一（佐藤大樹）とその恋人・永田瑞稀（田鍋梨々花）の潜伏先を突き止める。ところが追い詰められ自暴自棄になった黒井が発砲。被弾した横峯と瑞稀は、重体に陥ってしまう。しかも、黒井は瀕死の横峯を人質にして立てこもり、瑞稀のみ救急搬送するよう要求。遥は周囲の制止を振り切り、渋川ら救急隊チームとともに命がけで潜伏先へ突入する。
横峯も一緒に救命救急センターへ搬送させてほしいと懇願する遥に対し、頑として譲らぬ姿勢を貫く黒井。そんな中、刻一刻と死の影が忍び寄る大切な友人・横峯の命をつなぎ止めるため、渋川は自らも人質となり、その場に残るという過酷な決断を下すことに。一方、遥や桐生ら救命チームも、搬送した瑞稀を必死に救おうとするが、みるみるうちに容体が急変。命を守る仲間たちが絶体絶命の苦境に立ち向かっていく。
ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』はテレビ朝日系にて毎週火曜21時放送。
※高橋泉の「高」は正しくは「はしごだか」