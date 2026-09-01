小泉孝太郎『ドラえもん』で22世紀の億万長者役に！ 台本を読んで感動「涙が出てきたんですよ」
9月6日18時56分放送のドラえもん誕生日スペシャル『コンコン大混乱！容疑者はドラえもん!?』（テレビ朝日系）に、小泉孝太郎がゲスト声優として出演することが決定した。22世紀の億万長者リッチー役を演じる。
【写真】ゲスト声優・小泉孝太郎のアフレコシーン
毎年さまざまな冒険を繰り広げてきたドラえもんたち。今回のスペシャルでは、ドラえもんが指名手配犯に!? 無実の罪を着せられたドラえもんが、時空を超えた大逃走劇を繰り広げる。
22世紀の億万長者・リッチーの邸宅から、10億円相当の宝石「どら焼きの微笑み」が盗まれる事件が発生。防犯カメラに映っていた犯人の姿は、なんとドラえもん--！ 身に覚えのない罪を着せられたドラえもんは全国・全時代で指名手配され、懸賞金をかけられてしまう。その賞金を狙って、個性豊かな賞金稼ぎたちが次々とドラえもんの前に立ちはだかる。
はたして、ドラえもんは賞金稼ぎたちの追跡から逃げ切り、身の潔白を証明することができるのか!? 時空を超えたスリリングなドラえもんの大逃走劇に期待が高まる。
そして、すでに俳優・桜田通のゲスト声優出演が発表され話題を集めているが、新たなゲスト声優として、俳優・小泉孝太郎の出演が決定した。
ゲスト出演が発表された小泉は、俳優として確かな存在感を放つ一方、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』などのバラエティー番組でも親しまれ、幅広い世代から支持を集めている。そんな小泉が『ドラえもん』シリーズに出演するのは、今回が初となる。
小泉が演じるのは、22世紀の億万長者ハワード・リッチー。10億円相当の宝石「どら焼きの微笑み」を盗まれ、宝石を取り戻すため、防犯カメラに映っていたドラえもんに多額の懸賞金をかけるキャラクターだ。無実の罪を晴らそうと逃げ回るドラえもんを捕まえるため、自らテレビで呼びかけたり、懸賞金を増額したりと手段を選ばないリッチー。はたして「どら焼きの微笑み」を取り戻すことはできるのか!?
吹き替えやアフレコの経験もある小泉だが、序盤では声の出し方に戸惑う場面も。しかし、すぐにリッチーというキャラクターをつかむと、次々にOKを連発。短いセリフやリアクションの中にも感情を込めるアニメ独特の芝居にも、さまざまなバリエーションで応えた。
アフレコを無事終えた小泉は、「普段の映画やドラマとは全く違う世界なので、ものすごくプレッシャーがあったんですよ。終わってほっとしました」と安堵の表情を見せた。
自らが演じる億万長者・リッチーについては、「一言でいうと“できる男”なのかと思っています。台本を読んでいると、仕事ができるし、スマートだし、人当たりもいいし、全部そつなくこなしそうなキャラクターです。それに加えて、美術品とかにも造詣が深いのかなと」と、その印象を語った。
また、本作の見どころを聞かれると、「今回、台本を読んで、自分でも驚いたのですが、涙が出てきたんですよ。とても大切で尊い、人としてのあり方が描かれていて、ドラえもんとのび太くんの関係性に感動しました。大人の方もお子さんと一緒に見てジーンとくるストーリーになっていると思います」と、大人も楽しめる魅力を力説。さらに、「愛くるしいチャーミングなキャラクターの魅力が作品に詰まっていますので、ぜひ楽しんでいただければと思います」とアピールした。
そして、9月5日17時からのレギュラー放送は、『ドラえもんのサプライズデー』『ネッシーがくる』の2本立て。『ドラえもんのサプライズデー』は、『誕生日スペシャル』と連動したエピソード。レギュラー放送から続けて見ることで、ドラえもんのバースデーをさらに楽しめる内容となっている。
ドラえもん誕生日スペシャル『コンコン大混乱！容疑者はドラえもん!?』は、テレビ朝日系にて9月6日18時56分放送。
※小泉孝太郎のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小泉孝太郎（ハワード・リッチー役）
--今回のオファーを受けて。
『ドラえもん』に参加できるとはみじんも思っていなかったので、とてもうれしかったです。本当に光栄に思いました。子どものころから観ていた作品ですし、こうして関わりを持てたことを心からうれしく思っています。
--今回演じた億万長者リッチーについて。
一言でいうと“できる男”なのかと思っています。台本を読んでいると、仕事ができるし、スマートだし、人当たりもいいし、全部そつなくこなしそうなキャラクターです。それに加えて、美術品とかにも造詣が深いのかなと。物語にはリッチーの大切な宝石「どら焼きの微笑み」が関わってくるのですが、そういう美しいものが好きな人なんだろうなと思いました。
--アフレコを終えての感想。
ほっとしています。普段のドラマ、映画とは違う世界があるので、ものすごいプレッシャーがあったんですよ。俳優の仕事は目の前に人がいるので、距離感やどれぐらいの大きさの声を出せばいいのかが本能的にわかるんです。でも、声優のお仕事は想像力を働かせて自分で空間を作っていかなければいけないんです。以前も声優の仕事にチャレンジさせていただいたことがあるのですが、そこで打ちのめされた感覚があったので、前日から緊張感がありました。ただ、声優の経験があるのとないのとでは全然違うので、経験していてよかったです。
--あったらいいなと思う“ひみつ道具”は？
子どものころは、“どこでもドア”や“タケコプター”がほしかったのですが、今は“タイムマシン”ですね。見てみたいポイントはいろいろあるのですが、過去だと歴史上の人物の肖像画は本当に似ているのかとか、書物で読んだことが本当に起こっていたのかを確かめてみたいです。
未来だと、ただの好奇心ですが100年後の日本、そして地球がどうなっているのかのぞいてみたいですね。自分の未来を見るのはちょっと怖いです（笑）。
--視聴者へのメッセージ。
今回、自分でも驚いたのですが、台本を読んで、涙が出てきたんですよ。とても大切で尊い、人としてのあり方が描かれていて、ドラえもんとのび太くんの関係性に感動しました。大人の方もお子さんと一緒に見てジーンとくるストーリーになっていると思います。愛くるしいチャーミングなキャラクターの魅力も作品には詰まっていますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。
【写真】ゲスト声優・小泉孝太郎のアフレコシーン
毎年さまざまな冒険を繰り広げてきたドラえもんたち。今回のスペシャルでは、ドラえもんが指名手配犯に!? 無実の罪を着せられたドラえもんが、時空を超えた大逃走劇を繰り広げる。
はたして、ドラえもんは賞金稼ぎたちの追跡から逃げ切り、身の潔白を証明することができるのか!? 時空を超えたスリリングなドラえもんの大逃走劇に期待が高まる。
そして、すでに俳優・桜田通のゲスト声優出演が発表され話題を集めているが、新たなゲスト声優として、俳優・小泉孝太郎の出演が決定した。
ゲスト出演が発表された小泉は、俳優として確かな存在感を放つ一方、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』『日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎』などのバラエティー番組でも親しまれ、幅広い世代から支持を集めている。そんな小泉が『ドラえもん』シリーズに出演するのは、今回が初となる。
小泉が演じるのは、22世紀の億万長者ハワード・リッチー。10億円相当の宝石「どら焼きの微笑み」を盗まれ、宝石を取り戻すため、防犯カメラに映っていたドラえもんに多額の懸賞金をかけるキャラクターだ。無実の罪を晴らそうと逃げ回るドラえもんを捕まえるため、自らテレビで呼びかけたり、懸賞金を増額したりと手段を選ばないリッチー。はたして「どら焼きの微笑み」を取り戻すことはできるのか!?
吹き替えやアフレコの経験もある小泉だが、序盤では声の出し方に戸惑う場面も。しかし、すぐにリッチーというキャラクターをつかむと、次々にOKを連発。短いセリフやリアクションの中にも感情を込めるアニメ独特の芝居にも、さまざまなバリエーションで応えた。
アフレコを無事終えた小泉は、「普段の映画やドラマとは全く違う世界なので、ものすごくプレッシャーがあったんですよ。終わってほっとしました」と安堵の表情を見せた。
自らが演じる億万長者・リッチーについては、「一言でいうと“できる男”なのかと思っています。台本を読んでいると、仕事ができるし、スマートだし、人当たりもいいし、全部そつなくこなしそうなキャラクターです。それに加えて、美術品とかにも造詣が深いのかなと」と、その印象を語った。
また、本作の見どころを聞かれると、「今回、台本を読んで、自分でも驚いたのですが、涙が出てきたんですよ。とても大切で尊い、人としてのあり方が描かれていて、ドラえもんとのび太くんの関係性に感動しました。大人の方もお子さんと一緒に見てジーンとくるストーリーになっていると思います」と、大人も楽しめる魅力を力説。さらに、「愛くるしいチャーミングなキャラクターの魅力が作品に詰まっていますので、ぜひ楽しんでいただければと思います」とアピールした。
そして、9月5日17時からのレギュラー放送は、『ドラえもんのサプライズデー』『ネッシーがくる』の2本立て。『ドラえもんのサプライズデー』は、『誕生日スペシャル』と連動したエピソード。レギュラー放送から続けて見ることで、ドラえもんのバースデーをさらに楽しめる内容となっている。
ドラえもん誕生日スペシャル『コンコン大混乱！容疑者はドラえもん!?』は、テレビ朝日系にて9月6日18時56分放送。
※小泉孝太郎のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小泉孝太郎（ハワード・リッチー役）
--今回のオファーを受けて。
『ドラえもん』に参加できるとはみじんも思っていなかったので、とてもうれしかったです。本当に光栄に思いました。子どものころから観ていた作品ですし、こうして関わりを持てたことを心からうれしく思っています。
--今回演じた億万長者リッチーについて。
一言でいうと“できる男”なのかと思っています。台本を読んでいると、仕事ができるし、スマートだし、人当たりもいいし、全部そつなくこなしそうなキャラクターです。それに加えて、美術品とかにも造詣が深いのかなと。物語にはリッチーの大切な宝石「どら焼きの微笑み」が関わってくるのですが、そういう美しいものが好きな人なんだろうなと思いました。
--アフレコを終えての感想。
ほっとしています。普段のドラマ、映画とは違う世界があるので、ものすごいプレッシャーがあったんですよ。俳優の仕事は目の前に人がいるので、距離感やどれぐらいの大きさの声を出せばいいのかが本能的にわかるんです。でも、声優のお仕事は想像力を働かせて自分で空間を作っていかなければいけないんです。以前も声優の仕事にチャレンジさせていただいたことがあるのですが、そこで打ちのめされた感覚があったので、前日から緊張感がありました。ただ、声優の経験があるのとないのとでは全然違うので、経験していてよかったです。
--あったらいいなと思う“ひみつ道具”は？
子どものころは、“どこでもドア”や“タケコプター”がほしかったのですが、今は“タイムマシン”ですね。見てみたいポイントはいろいろあるのですが、過去だと歴史上の人物の肖像画は本当に似ているのかとか、書物で読んだことが本当に起こっていたのかを確かめてみたいです。
未来だと、ただの好奇心ですが100年後の日本、そして地球がどうなっているのかのぞいてみたいですね。自分の未来を見るのはちょっと怖いです（笑）。
--視聴者へのメッセージ。
今回、自分でも驚いたのですが、台本を読んで、涙が出てきたんですよ。とても大切で尊い、人としてのあり方が描かれていて、ドラえもんとのび太くんの関係性に感動しました。大人の方もお子さんと一緒に見てジーンとくるストーリーになっていると思います。愛くるしいチャーミングなキャラクターの魅力も作品には詰まっていますので、ぜひ楽しんでいただければと思います。